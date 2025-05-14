SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KWDM
Thamer S F F S Alazemi

KWDM

Thamer S F F S Alazemi
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
80 (72.72%)
Loss Trade:
30 (27.27%)
Best Trade:
8.23 USD
Worst Trade:
-12.75 USD
Profitto lordo:
86.34 USD (17 396 pips)
Perdita lorda:
-73.83 USD (5 121 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (9.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.91%
Massimo carico di deposito:
88.01%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
58 (52.73%)
Short Trade:
52 (47.27%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.75 USD (1)
Crescita mensile:
5.65%
Previsione annuale:
68.57%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.96 USD
Massimale:
19.11 USD (29.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.73% (12.84 USD)
Per equità:
41.79% (9.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 65
USDJPY+ 16
EURUSD+ 13
GBPUSD+ 10
AUDUSD+ 3
USDCHF+ 1
UKOUSD+ 1
BTCUSD+ 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 18
USDJPY+ -1
EURUSD+ 7
GBPUSD+ -1
AUDUSD+ -1
USDCHF+ 1
UKOUSD+ -12
BTCUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.3K
USDJPY+ -88
EURUSD+ 785
GBPUSD+ -46
AUDUSD+ -122
USDCHF+ 43
UKOUSD+ -1.2K
BTCUSD+ 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.23 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.10 USD
Massima perdita consecutiva: -3.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 08:21
No swaps are charged
2025.07.14 08:21
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 23:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.06.11 13:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.14 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KWDM
30USD al mese
36%
0
0
USD
23
USD
20
87%
110
72%
2%
1.16
0.11
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.