- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
116 (61.05%)
Loss Trade:
74 (38.95%)
Best Trade:
19 740.91 USD
Worst Trade:
-3 976.69 USD
Profitto lordo:
117 677.36 USD (56 390 pips)
Perdita lorda:
-34 182.11 USD (42 463 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 644.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44 199.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
107.99%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.94
Long Trade:
91 (47.89%)
Short Trade:
99 (52.11%)
Fattore di profitto:
3.44
Profitto previsto:
439.45 USD
Profitto medio:
1 014.46 USD
Perdita media:
-461.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 164.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 994.07 USD (6)
Crescita mensile:
18.53%
Previsione annuale:
224.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 994.07 USD (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (5 091.22 USD)
Per equità:
76.26% (49 969.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|187
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|39K
|archived
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|14K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 740.91 USD
Worst Trade: -3 977 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 644.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 164.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
134 più
Price of EA is 1000 usd . WA +62-857-3743-3636
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
189%
0
0
USD
USD
123K
USD
USD
22
98%
190
61%
100%
3.44
439.45
USD
USD
76%
1:500