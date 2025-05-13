SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rofiknur EA 4
NUR ROFIK

Rofiknur EA 4

NUR ROFIK
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 189%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
116 (61.05%)
Loss Trade:
74 (38.95%)
Best Trade:
19 740.91 USD
Worst Trade:
-3 976.69 USD
Profitto lordo:
117 677.36 USD (56 390 pips)
Perdita lorda:
-34 182.11 USD (42 463 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 644.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44 199.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
107.99%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.94
Long Trade:
91 (47.89%)
Short Trade:
99 (52.11%)
Fattore di profitto:
3.44
Profitto previsto:
439.45 USD
Profitto medio:
1 014.46 USD
Perdita media:
-461.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 164.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 994.07 USD (6)
Crescita mensile:
18.53%
Previsione annuale:
224.88%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 994.07 USD (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (5 091.22 USD)
Per equità:
76.26% (49 969.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 187
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 39K
archived 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 14K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 740.91 USD
Worst Trade: -3 977 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 644.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 164.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 più
Price of EA is 1000 usd . WA +62-857-3743-3636
Non ci sono recensioni
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 01:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 00:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 11:34
Share of trading days is too low
2025.05.14 11:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 21:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 21:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 21:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.13 21:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 21:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.