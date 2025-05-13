- Crescita
Trade:
305
Profit Trade:
191 (62.62%)
Loss Trade:
114 (37.38%)
Best Trade:
434.76 USD
Worst Trade:
-81.02 USD
Profitto lordo:
3 838.84 USD (74 277 pips)
Perdita lorda:
-1 582.59 USD (83 661 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (113.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 102.53 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
97.39%
Massimo carico di deposito:
130.97%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
6.57
Long Trade:
179 (58.69%)
Short Trade:
126 (41.31%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
20.10 USD
Perdita media:
-13.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-291.50 USD (4)
Crescita mensile:
20.90%
Previsione annuale:
253.58%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
343.45 USD (6.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.66% (285.15 USD)
Per equità:
78.45% (2 435.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|AUDNZD
|60
|GBPJPY
|35
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|29
|EURCAD
|27
|archived
|26
|EURGBP
|12
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|EURNZD
|2
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|59
|AUDNZD
|179
|GBPJPY
|72
|GBPUSD
|247
|USDJPY
|87
|EURCAD
|63
|archived
|1.4K
|EURGBP
|50
|AUDUSD
|-5
|EURJPY
|43
|EURNZD
|1
|EURAUD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|AUDNZD
|4.2K
|GBPJPY
|-12K
|GBPUSD
|-4.2K
|USDJPY
|4.9K
|EURCAD
|-625
|archived
|0
|EURGBP
|525
|AUDUSD
|105
|EURJPY
|6.3K
|EURNZD
|143
|EURAUD
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +434.76 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +113.64 USD
Massima perdita consecutiva: -202.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Klimex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 21
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
Momentum and trend follower strategy, order on price correction
