Muhamad Adi Sujai

Setu Pahing

Muhamad Adi Sujai
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 96%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
191 (62.62%)
Loss Trade:
114 (37.38%)
Best Trade:
434.76 USD
Worst Trade:
-81.02 USD
Profitto lordo:
3 838.84 USD (74 277 pips)
Perdita lorda:
-1 582.59 USD (83 661 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (113.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 102.53 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
97.39%
Massimo carico di deposito:
130.97%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
6.57
Long Trade:
179 (58.69%)
Short Trade:
126 (41.31%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
20.10 USD
Perdita media:
-13.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-291.50 USD (4)
Crescita mensile:
20.90%
Previsione annuale:
253.58%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
343.45 USD (6.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.66% (285.15 USD)
Per equità:
78.45% (2 435.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 61
AUDNZD 60
GBPJPY 35
GBPUSD 33
USDJPY 29
EURCAD 27
archived 26
EURGBP 12
AUDUSD 10
EURJPY 9
EURNZD 2
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 59
AUDNZD 179
GBPJPY 72
GBPUSD 247
USDJPY 87
EURCAD 63
archived 1.4K
EURGBP 50
AUDUSD -5
EURJPY 43
EURNZD 1
EURAUD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -11K
AUDNZD 4.2K
GBPJPY -12K
GBPUSD -4.2K
USDJPY 4.9K
EURCAD -625
archived 0
EURGBP 525
AUDUSD 105
EURJPY 6.3K
EURNZD 143
EURAUD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +434.76 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +113.64 USD
Massima perdita consecutiva: -202.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMUK-Real 3
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
FBS-Real-1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Exness-Real28
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 21
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
231 più
Momentum and trend follower strategy, order on price correction
Non ci sono recensioni
2025.09.30 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.15 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
