- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
984
Profit Trade:
275 (27.94%)
Loss Trade:
709 (72.05%)
Best Trade:
2 004.00 USD
Worst Trade:
-1 093.37 USD
Profitto lordo:
99 363.30 USD (620 126 pips)
Perdita lorda:
-112 178.11 USD (517 414 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (248.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 639.72 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
74.51%
Massimo carico di deposito:
159.74%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
696 (70.73%)
Short Trade:
288 (29.27%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-13.02 USD
Profitto medio:
361.32 USD
Perdita media:
-158.22 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-5 263.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 117.95 USD (24)
Crescita mensile:
-39.36%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 625.59 USD
Massimale:
22 450.95 USD (228.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.78% (22 431.37 USD)
Per equità:
58.52% (343.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|984
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|103K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 004.00 USD
Worst Trade: -1 093 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +248.49 USD
Massima perdita consecutiva: -5 263.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
