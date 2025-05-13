SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Auto CT corporate evenesia by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto CT corporate evenesia by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 78 USD al mese
crescita dal 2025 -76%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
984
Profit Trade:
275 (27.94%)
Loss Trade:
709 (72.05%)
Best Trade:
2 004.00 USD
Worst Trade:
-1 093.37 USD
Profitto lordo:
99 363.30 USD (620 126 pips)
Perdita lorda:
-112 178.11 USD (517 414 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (248.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 639.72 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
74.51%
Massimo carico di deposito:
159.74%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
696 (70.73%)
Short Trade:
288 (29.27%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-13.02 USD
Profitto medio:
361.32 USD
Perdita media:
-158.22 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-5 263.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 117.95 USD (24)
Crescita mensile:
-39.36%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 625.59 USD
Massimale:
22 450.95 USD (228.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.78% (22 431.37 USD)
Per equità:
58.52% (343.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 984
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 103K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 004.00 USD
Worst Trade: -1 093 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +248.49 USD
Massima perdita consecutiva: -5 263.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Auto Copy Trade Corporate Account evenesia

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $3.000
Start Trade : May 13, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Non ci sono recensioni
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 01:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Auto CT corporate evenesia by TF ID
78USD al mese
-76%
0
0
USD
3.1K
USD
23
0%
984
27%
75%
0.88
-13.02
USD
100%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.