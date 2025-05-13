SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gods Hand Fx
Muhammad Nurul

Gods Hand Fx

Muhammad Nurul
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 111%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
503
Profit Trade:
230 (45.72%)
Loss Trade:
273 (54.27%)
Best Trade:
122.23 USD
Worst Trade:
-52.04 USD
Profitto lordo:
2 273.19 USD (616 459 pips)
Perdita lorda:
-1 357.78 USD (304 766 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (213.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
388.82 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
79.71%
Massimo carico di deposito:
17.48%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
204 (40.56%)
Short Trade:
299 (59.44%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
9.88 USD
Perdita media:
-4.97 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-108.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-166.79 USD (5)
Crescita mensile:
67.37%
Previsione annuale:
817.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.59 USD
Massimale:
202.15 USD (9.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.09% (182.40 USD)
Per equità:
9.23% (90.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 157
GBPUSD 72
USDCAD 48
NZDUSD 37
AUDUSD 37
EURUSD 36
USDCHF 24
BTCUSD 16
XAGUSD 16
CHFJPY 10
USDJPY 9
CADCHF 8
EURCAD 5
EURJPY 5
EURNZD 5
GBPJPY 4
EURGBP 3
EURAUD 3
ETHUSD 3
XAUEUR 3
NZDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 653
GBPUSD 456
USDCAD -37
NZDUSD 7
AUDUSD 22
EURUSD -72
USDCHF -6
BTCUSD 35
XAGUSD 17
CHFJPY -58
USDJPY -44
CADCHF 18
EURCAD -2
EURJPY -9
EURNZD 0
GBPJPY -21
EURGBP -37
EURAUD -24
ETHUSD 0
XAUEUR 20
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 45K
GBPUSD 14K
USDCAD 1.1K
NZDUSD -596
AUDUSD 568
EURUSD -3.3K
USDCHF -842
BTCUSD 274K
XAGUSD 38
CHFJPY -4.3K
USDJPY -5.9K
CADCHF 423
EURCAD -350
EURJPY -2.4K
EURNZD 115
GBPJPY -2.6K
EURGBP -1.4K
EURAUD -1.8K
ETHUSD -749
XAUEUR 1.1K
NZDCHF -52
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.23 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +213.32 USD
Massima perdita consecutiva: -108.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.15 × 27
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
DooFintech-Live 5
0.77 × 13
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 617
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
339 più
hello traders with about 9 years of experience in the forex industry, I trade using a simple price action strategy, but prioritize strict money management, with the aim of maintaining capital and being able to survive and succeed in the long term. let's succeed together using my signal


Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.