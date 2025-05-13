SegnaliSezioni
Marcos Roberto Macenski

Trader Macenski

Marcos Roberto Macenski
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
36 (45.56%)
Loss Trade:
43 (54.43%)
Best Trade:
31.14 USD
Worst Trade:
-36.62 USD
Profitto lordo:
370.22 USD (36 796 pips)
Perdita lorda:
-367.10 USD (36 840 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (58.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
10.22%
Massimo carico di deposito:
81.66%
Ultimo trade:
19 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
41 (51.90%)
Short Trade:
38 (48.10%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
10.28 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-69.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.04 USD (12)
Crescita mensile:
-18.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.51 USD
Massimale:
100.81 USD (35.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.72% (100.81 USD)
Per equità:
28.86% (67.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.14 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +58.54 USD
Massima perdita consecutiva: -69.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Non ci sono recensioni
2025.09.14 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 04:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 01:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 08:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 04:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 05:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
