Trade:
79
Profit Trade:
36 (45.56%)
Loss Trade:
43 (54.43%)
Best Trade:
31.14 USD
Worst Trade:
-36.62 USD
Profitto lordo:
370.22 USD (36 796 pips)
Perdita lorda:
-367.10 USD (36 840 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (58.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
10.22%
Massimo carico di deposito:
81.66%
Ultimo trade:
19 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
41 (51.90%)
Short Trade:
38 (48.10%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
10.28 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-69.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.04 USD (12)
Crescita mensile:
-18.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.51 USD
Massimale:
100.81 USD (35.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.72% (100.81 USD)
Per equità:
28.86% (67.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.16 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|0.23 × 43
Non ci sono recensioni
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
135
USD
USD
18
0%
79
45%
10%
1.00
0.04
USD
USD
43%
1:500