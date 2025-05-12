- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1441
|XAUUSD
|1420
|US30
|517
|USDJPY
|260
|GBPUSD
|233
|US500
|218
|XTIUSD
|67
|ETHUSD
|49
|UK100
|12
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-35
|XAUUSD
|164
|US30
|61
|USDJPY
|-38
|GBPUSD
|-34
|US500
|28
|XTIUSD
|-117
|ETHUSD
|-4
|UK100
|-9
|AUDNZD
|-1
|EURNZD
|-8
|GBPNZD
|-21
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|20
|NZDCHF
|-3
|EURAUD
|-9
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|-5
|EURUSD
|-1
|EURCAD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|-7
|CADCHF
|11
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-344K
|XAUUSD
|20K
|US30
|61K
|USDJPY
|-2.4K
|GBPUSD
|-1.5K
|US500
|28K
|XTIUSD
|-227
|ETHUSD
|-42K
|UK100
|-6.5K
|AUDNZD
|-131
|EURNZD
|-1.5K
|GBPNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|1.5K
|AUDCHF
|-119
|GBPJPY
|134
|USDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|-245
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|652
|GBPAUD
|-825
|EURUSD
|-49
|EURCAD
|849
|GBPCHF
|547
|EURCHF
|-605
|CADCHF
|973
|AUDCAD
|-468
|AUDUSD
|-483
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5677
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 982
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
Forex92 Robot – Robot di trading trend-following potente e affidabile
Scopri Forex92 Robot, un potente e affidabile robot di trading trend-following disponibile su mql5.com. Basato su una strategia sicura, non utilizza metodi rischiosi come martingala, griglia, scalping o high-frequency trading (HFT). È progettato per garantire coerenza e successo a lungo termine.
Il Forex92 Robot è specializzato nel trading a breve termine, risultando flessibile ed efficace in tutti i tipi di mercato. Che si tratti di forex, materie prime, indici o criptovalute, questo expert advisor si adatta alle condizioni di mercato per massimizzare le opportunità riducendo al minimo i rischi.
Con la sua strategia collaudata e un approccio disciplinato, Forex92 Robot è la scelta perfetta per i trader che cercano stabilità, sicurezza e crescita sostenibile.
USD
USD
USD