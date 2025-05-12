SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex92 Robot Live Trading
Usman Ahmed

Forex92 Robot Live Trading

Usman Ahmed
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 248
Profit Trade:
1 544 (36.34%)
Loss Trade:
2 704 (63.65%)
Best Trade:
157.11 USD
Worst Trade:
-57.15 USD
Profitto lordo:
7 925.81 USD (22 630 337 pips)
Perdita lorda:
-7 916.41 USD (21 626 457 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (30.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.11 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
84.11%
Massimo carico di deposito:
10.41%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
2 306 (54.28%)
Short Trade:
1 942 (45.72%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
5.13 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-92.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.93 USD (12)
Crescita mensile:
4.13%
Previsione annuale:
50.08%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.52 USD
Massimale:
443.68 USD (32.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.40% (445.52 USD)
Per equità:
27.28% (316.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1441
XAUUSD 1420
US30 517
USDJPY 260
GBPUSD 233
US500 218
XTIUSD 67
ETHUSD 49
UK100 12
AUDNZD 4
EURNZD 2
GBPNZD 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
GBPJPY 2
USDCHF 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -35
XAUUSD 164
US30 61
USDJPY -38
GBPUSD -34
US500 28
XTIUSD -117
ETHUSD -4
UK100 -9
AUDNZD -1
EURNZD -8
GBPNZD -21
AUDJPY 9
AUDCHF -2
GBPJPY 1
USDCHF 20
NZDCHF -3
EURAUD -9
EURJPY 4
GBPAUD -5
EURUSD -1
EURCAD 6
GBPCHF 6
EURCHF -7
CADCHF 11
AUDCAD -3
AUDUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -344K
XAUUSD 20K
US30 61K
USDJPY -2.4K
GBPUSD -1.5K
US500 28K
XTIUSD -227
ETHUSD -42K
UK100 -6.5K
AUDNZD -131
EURNZD -1.5K
GBPNZD -3.8K
AUDJPY 1.5K
AUDCHF -119
GBPJPY 134
USDCHF 1.7K
NZDCHF -245
EURAUD -1.5K
EURJPY 652
GBPAUD -825
EURUSD -49
EURCAD 849
GBPCHF 547
EURCHF -605
CADCHF 973
AUDCAD -468
AUDUSD -483
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.11 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +30.33 USD
Massima perdita consecutiva: -92.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5677
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.92 × 982
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
easyMarkets-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Forex92 Robot – Robot di trading trend-following potente e affidabile

Scopri Forex92 Robot, un potente e affidabile robot di trading trend-following disponibile su mql5.com. Basato su una strategia sicura, non utilizza metodi rischiosi come martingala, griglia, scalping o high-frequency trading (HFT). È progettato per garantire coerenza e successo a lungo termine.

Il Forex92 Robot è specializzato nel trading a breve termine, risultando flessibile ed efficace in tutti i tipi di mercato. Che si tratti di forex, materie prime, indici o criptovalute, questo expert advisor si adatta alle condizioni di mercato per massimizzare le opportunità riducendo al minimo i rischi.

Con la sua strategia collaudata e un approccio disciplinato, Forex92 Robot è la scelta perfetta per i trader che cercano stabilità, sicurezza e crescita sostenibile.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 23:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 20:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex92 Robot Live Trading
50USD al mese
1%
0
0
USD
1K
USD
25
95%
4 248
36%
84%
1.00
0.00
USD
32%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.