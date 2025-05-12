SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL 1
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL 1

Dinh Khuong Tran
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 251%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
586
Profit Trade:
463 (79.01%)
Loss Trade:
123 (20.99%)
Best Trade:
22.31 USD
Worst Trade:
-20.61 USD
Profitto lordo:
1 388.44 USD (131 015 pips)
Perdita lorda:
-1 002.12 USD (96 301 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (69.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.19 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
10.97%
Massimo carico di deposito:
9.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
298 (50.85%)
Short Trade:
288 (49.15%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-8.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-91.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.93 USD (5)
Crescita mensile:
9.56%
Previsione annuale:
115.93%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
176.73 USD (35.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.47% (176.73 USD)
Per equità:
11.23% (69.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 386
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.31 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +69.00 USD
Massima perdita consecutiva: -91.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold scalp TP SL 1
30USD al mese
251%
0
0
USD
730
USD
23
98%
586
79%
11%
1.38
0.66
USD
22%
1:500
Copia

