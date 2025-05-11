- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 708
Profit Trade:
1 113 (65.16%)
Loss Trade:
595 (34.84%)
Best Trade:
197.94 USD
Worst Trade:
-250.46 USD
Profitto lordo:
4 206.08 USD (252 655 pips)
Perdita lorda:
-4 247.67 USD (235 620 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (69.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
487.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
801 (46.90%)
Short Trade:
907 (53.10%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
3.78 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-1 823.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 823.88 USD (48)
Crescita mensile:
-83.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
314.15 USD
Massimale:
2 065.55 USD (52.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.60% (2 065.55 USD)
Per equità:
95.52% (959.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|542
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|352
|NZDUSD
|17
|NZDCHF
|16
|EURCHF
|16
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|15
|AUDJPY
|14
|EURAUD
|14
|USDCHF
|14
|EURUSD
|14
|USDJPY
|14
|AUDCHF
|13
|GBPUSD
|13
|GBPAUD
|11
|NZDJPY
|11
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|11
|CADJPY
|11
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|10
|CADCHF
|10
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|746
|NZDCAD
|812
|AUDNZD
|-1.7K
|NZDUSD
|18
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|11
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-4
|EURAUD
|-10
|USDCHF
|8
|EURUSD
|49
|USDJPY
|-7
|AUDCHF
|-7
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|12
|NZDJPY
|22
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|12
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-22
|GBPCHF
|-14
|CADCHF
|15
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|-33
|CHFJPY
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|30K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-31K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDCHF
|253
|EURCHF
|532
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|369
|AUDJPY
|-810
|EURAUD
|-4.1K
|USDCHF
|-1.6K
|EURUSD
|523
|USDJPY
|-1.7K
|AUDCHF
|-508
|GBPUSD
|578
|GBPAUD
|1.8K
|NZDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|1.1K
|EURCAD
|1.4K
|CADJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPCHF
|605
|CADCHF
|575
|GBPJPY
|83
|EURGBP
|-1.9K
|CHFJPY
|-3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.94 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +69.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 823.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 2260
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.96 × 23
31 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni