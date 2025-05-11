SegnaliSezioni
Man Lung Cheung

Stable 26ccy

Man Lung Cheung
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -64%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 708
Profit Trade:
1 113 (65.16%)
Loss Trade:
595 (34.84%)
Best Trade:
197.94 USD
Worst Trade:
-250.46 USD
Profitto lordo:
4 206.08 USD (252 655 pips)
Perdita lorda:
-4 247.67 USD (235 620 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (69.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
487.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
801 (46.90%)
Short Trade:
907 (53.10%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
3.78 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-1 823.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 823.88 USD (48)
Crescita mensile:
-83.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
314.15 USD
Massimale:
2 065.55 USD (52.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.60% (2 065.55 USD)
Per equità:
95.52% (959.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 542
NZDCAD 526
AUDNZD 352
NZDUSD 17
NZDCHF 16
EURCHF 16
AUDUSD 15
USDCAD 15
AUDJPY 14
EURAUD 14
USDCHF 14
EURUSD 14
USDJPY 14
AUDCHF 13
GBPUSD 13
GBPAUD 11
NZDJPY 11
GBPCAD 11
EURCAD 11
CADJPY 11
EURJPY 10
GBPCHF 10
CADCHF 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
CHFJPY 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 746
NZDCAD 812
AUDNZD -1.7K
NZDUSD 18
NZDCHF 9
EURCHF 11
AUDUSD 16
USDCAD 3
AUDJPY -4
EURAUD -10
USDCHF 8
EURUSD 49
USDJPY -7
AUDCHF -7
GBPUSD 8
GBPAUD 12
NZDJPY 22
GBPCAD 7
EURCAD 12
CADJPY -10
EURJPY -22
GBPCHF -14
CADCHF 15
GBPJPY 0
EURGBP -33
CHFJPY -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 30K
NZDCAD 23K
AUDNZD -31K
NZDUSD 1.5K
NZDCHF 253
EURCHF 532
AUDUSD 1.4K
USDCAD 369
AUDJPY -810
EURAUD -4.1K
USDCHF -1.6K
EURUSD 523
USDJPY -1.7K
AUDCHF -508
GBPUSD 578
GBPAUD 1.8K
NZDJPY 2.2K
GBPCAD 1.1K
EURCAD 1.4K
CADJPY -1.2K
EURJPY -2.5K
GBPCHF 605
CADCHF 575
GBPJPY 83
EURGBP -1.9K
CHFJPY -3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.94 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +69.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 823.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.96 × 23
Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 14:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
