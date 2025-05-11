- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
125 (80.12%)
Loss Trade:
31 (19.87%)
Best Trade:
24.66 USD
Worst Trade:
-40.26 USD
Profitto lordo:
1 026.80 USD (41 361 pips)
Perdita lorda:
-400.29 USD (15 594 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (62.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
2.52%
Massimo carico di deposito:
25.89%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
9.87
Long Trade:
76 (48.72%)
Short Trade:
80 (51.28%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
4.02 USD
Profitto medio:
8.21 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-63.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.48 USD (3)
Crescita mensile:
23.25%
Previsione annuale:
282.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 USD
Massimale:
63.48 USD (8.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.25% (63.48 USD)
Per equità:
20.33% (63.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|627
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +24.66 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.02 USD
Massima perdita consecutiva: -63.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
Non ci sono recensioni
