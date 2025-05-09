SegnaliSezioni
Wilian Moreira Silva

Inhuma

Wilian Moreira Silva
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
381
Profit Trade:
153 (40.15%)
Loss Trade:
228 (59.84%)
Best Trade:
30.40 USD
Worst Trade:
-6.77 USD
Profitto lordo:
378.85 USD (157 311 pips)
Perdita lorda:
-493.59 USD (240 695 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (9.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
8.00%
Massimo carico di deposito:
47.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
101 (26.51%)
Short Trade:
280 (73.49%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-39.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.09 USD (12)
Crescita mensile:
-8.70%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
114.74 USD
Massimale:
146.63 USD (54.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.03% (135.37 USD)
Per equità:
5.36% (16.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 176
USTEC 58
US30 39
GBPUSD 24
EURAUD 23
GBPJPY 14
EURUSD 7
EURJPY 5
BTCUSD 4
NZDJPY 4
USDJPY 3
AUDUSD 3
GBPCAD 3
NZDUSD 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -18
USTEC -15
US30 -24
GBPUSD -20
EURAUD -6
GBPJPY 6
EURUSD 11
EURJPY -13
BTCUSD -1
NZDJPY -7
USDJPY -4
AUDUSD -6
GBPCAD -7
NZDUSD 1
EURCHF -7
AUDCAD -3
CADCHF -4
AUDCHF -4
AUDJPY 4
EURCAD -3
GBPAUD 9
CADJPY -4
USDCHF -3
CHFJPY -3
NZDCAD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.2K
USTEC -17K
US30 -50K
GBPUSD -746
EURAUD 34
GBPJPY 8
EURUSD 674
EURJPY -536
BTCUSD -11K
NZDJPY -300
USDJPY -285
AUDUSD -228
GBPCAD -878
NZDUSD -19
EURCHF -228
AUDCAD -68
CADCHF -134
AUDCHF -175
AUDJPY 262
EURCAD -151
GBPAUD 681
CADJPY -108
USDCHF -75
CHFJPY -193
NZDCAD 258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.40 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +9.13 USD
Massima perdita consecutiva: -39.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RannForex-Server
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.09 × 23
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
itexsys-Platform
0.42 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 186
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
89 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 05:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Inhuma
500USD al mese
-30%
0
0
USD
256
USD
24
77%
381
40%
8%
0.76
-0.30
USD
40%
1:500
