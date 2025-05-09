SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / E6764
Chen Yan

E6764

Chen Yan
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 24%
Exness-Real14
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
751
Profit Trade:
329 (43.80%)
Loss Trade:
422 (56.19%)
Best Trade:
42.64 USD
Worst Trade:
-8.43 USD
Profitto lordo:
1 664.20 USD (106 334 pips)
Perdita lorda:
-1 514.80 USD (84 476 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (61.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
10.12%
Massimo carico di deposito:
13.22%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
719 (95.74%)
Short Trade:
32 (4.26%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
5.06 USD
Perdita media:
-3.59 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-84.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.42 USD (18)
Crescita mensile:
-1.70%
Previsione annuale:
-18.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.05 USD
Massimale:
289.54 USD (33.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.71% (289.19 USD)
Per equità:
3.36% (15.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 751
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 149
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.64 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +61.73 USD
Massima perdita consecutiva: -84.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 13:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.74% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
E6764
999USD al mese
24%
0
0
USD
409
USD
74
100%
751
43%
10%
1.09
0.20
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.