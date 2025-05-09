- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPCHF
|8
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURCAD
|7
|EURNZD
|7
|CADJPY
|7
|AUDCHF
|6
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|6
|EURGBP
|6
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|NZDJPY
|6
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPCAD
|5
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|EURAUD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|5
|GBPCHF
|-16
|GBPJPY
|-18
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|-18
|EURCAD
|-20
|EURNZD
|-13
|CADJPY
|21
|AUDCHF
|13
|NZDCHF
|-9
|AUDNZD
|-4
|EURGBP
|-8
|USDCHF
|-19
|NZDUSD
|9
|NZDJPY
|-9
|AUDCAD
|8
|GBPUSD
|0
|GBPCAD
|26
|AUDJPY
|-8
|USDCAD
|-28
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|42
|EURAUD
|-8
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|0
|USDJPY
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-30
|AUDUSD
|477
|GBPCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-2.6K
|CHFJPY
|137
|EURJPY
|-2.6K
|EURCAD
|-2.7K
|EURNZD
|-2.2K
|CADJPY
|3.1K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDCHF
|-683
|AUDNZD
|-708
|EURGBP
|-559
|USDCHF
|-1.5K
|NZDUSD
|877
|NZDJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPUSD
|8
|GBPCAD
|3.5K
|AUDJPY
|-1.1K
|USDCAD
|-3.9K
|GBPNZD
|-1.4K
|GBPAUD
|6.5K
|EURAUD
|-1.3K
|CADCHF
|168
|NZDCAD
|-52
|USDJPY
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
Muhiuddin - Strategia di Trading Basata su Livelli Estremi di RSI (Grafico a 60 minuti)
Questa strategia si basa sull'identificazione di livelli estremi di RSI (Indice di Forza Relativa) nel grafico a 60 minuti per catturare i livelli di saturazione estrema del mercato. Il principio si basa sull'idea che quando l'RSI raggiunge condizioni di ipercomprato o ipersvenduto più volte, è altamente probabile una inversione del prezzo. Per confermare l'ingresso, le candele devono chiudere sopra o sotto la SMA (100).
🔑 Elementi Chiave:
-
Timeframe: Grafico a 60 minuti
-
Indicatori Utilizzati: RSI (14), SMA (100)
📌 Setup di Trading:
-
Compra (Buy): L'RSI scende sotto 28 più volte e poi supera verso l'alto.
-
Vendi (Sell): L'RSI sale sopra 72 più volte e poi scende verso il basso.
🚀 Condizioni di Ingresso:
-
Ingresso Buy (Acquisto): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sopra la SMA (100) per almeno due candele consecutive.
-
Ingresso Sell (Vendita): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sotto la SMA (100) per almeno due candele consecutive.
🎯 Condizioni di Uscita:
-
Take Profit (TP): Rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.
-
Stop Loss (SL): Impostato sul massimo o minimo più vicino al setup di trading.
💡 Gestione del Rischio:
-
Rischiare 0,01 lotto per 1000$ di capitale o 1% del capitale totale.
-
Impostare lo Stop Loss e il Take Profit al momento dell'apertura del trade o subito dopo.
✅ Vantaggi della Strategia:
-
Semplice e facile da eseguire.
-
Punti di ingresso e uscita chiaramente definiti.
-
Buon rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.
In precedenza ho fatto trading con AAAFX e attualmente sto usando l'account Exness Pro grazie agli spread stretti, una migliore esecuzione e prelievi rapidi.
👉 Aprire un account con Exness: Exness Pro
