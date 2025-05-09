SegnaliSezioni
Extreme RSI H1
Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI H1

Ghulam Muhiuddin
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
63 (41.17%)
Loss Trade:
90 (58.82%)
Best Trade:
18.16 USD
Worst Trade:
-13.85 USD
Profitto lordo:
553.17 USD (68 243 pips)
Perdita lorda:
-604.58 USD (74 206 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (45.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.78 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
9.22%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
49 (32.03%)
Short Trade:
104 (67.97%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-6.72 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-84.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.00 USD (9)
Crescita mensile:
1.31%
Previsione annuale:
15.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146.49 USD
Massimale:
188.06 USD (18.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.06% (188.06 USD)
Per equità:
4.15% (38.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 11
AUDUSD 10
GBPCHF 8
GBPJPY 8
CHFJPY 7
EURJPY 7
EURCAD 7
EURNZD 7
CADJPY 7
AUDCHF 6
NZDCHF 6
AUDNZD 6
EURGBP 6
USDCHF 6
NZDUSD 6
NZDJPY 6
AUDCAD 5
GBPUSD 5
GBPCAD 5
AUDJPY 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
GBPAUD 3
EURAUD 3
CADCHF 3
NZDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
AUDUSD 5
GBPCHF -16
GBPJPY -18
CHFJPY 1
EURJPY -18
EURCAD -20
EURNZD -13
CADJPY 21
AUDCHF 13
NZDCHF -9
AUDNZD -4
EURGBP -8
USDCHF -19
NZDUSD 9
NZDJPY -9
AUDCAD 8
GBPUSD 0
GBPCAD 26
AUDJPY -8
USDCAD -28
GBPNZD -8
GBPAUD 42
EURAUD -8
CADCHF 2
NZDCAD 0
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -30
AUDUSD 477
GBPCHF -1.3K
GBPJPY -2.6K
CHFJPY 137
EURJPY -2.6K
EURCAD -2.7K
EURNZD -2.2K
CADJPY 3.1K
AUDCHF 1.1K
NZDCHF -683
AUDNZD -708
EURGBP -559
USDCHF -1.5K
NZDUSD 877
NZDJPY -1.4K
AUDCAD 1.1K
GBPUSD 8
GBPCAD 3.5K
AUDJPY -1.1K
USDCAD -3.9K
GBPNZD -1.4K
GBPAUD 6.5K
EURAUD -1.3K
CADCHF 168
NZDCAD -52
USDJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.16 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +45.78 USD
Massima perdita consecutiva: -84.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JFD-Live02
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 12
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
NgelPartners-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
545 più
Muhiuddin - Strategia di Trading Basata su Livelli Estremi di RSI (Grafico a 60 minuti)

Questa strategia si basa sull'identificazione di livelli estremi di RSI (Indice di Forza Relativa) nel grafico a 60 minuti per catturare i livelli di saturazione estrema del mercato. Il principio si basa sull'idea che quando l'RSI raggiunge condizioni di ipercomprato o ipersvenduto più volte, è altamente probabile una inversione del prezzo. Per confermare l'ingresso, le candele devono chiudere sopra o sotto la SMA (100).

🔑 Elementi Chiave:

  • Timeframe: Grafico a 60 minuti

  • Indicatori Utilizzati: RSI (14), SMA (100)

📌 Setup di Trading:

  • Compra (Buy): L'RSI scende sotto 28 più volte e poi supera verso l'alto.

  • Vendi (Sell): L'RSI sale sopra 72 più volte e poi scende verso il basso.

🚀 Condizioni di Ingresso:

  • Ingresso Buy (Acquisto): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sopra la SMA (100) per almeno due candele consecutive.

  • Ingresso Sell (Vendita): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sotto la SMA (100) per almeno due candele consecutive.

🎯 Condizioni di Uscita:

  • Take Profit (TP): Rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.

  • Stop Loss (SL): Impostato sul massimo o minimo più vicino al setup di trading.

💡 Gestione del Rischio:

  • Rischiare 0,01 lotto per 1000$ di capitale o 1% del capitale totale.

  • Impostare lo Stop Loss e il Take Profit al momento dell'apertura del trade o subito dopo.

Vantaggi della Strategia:

  • Semplice e facile da eseguire.

  • Punti di ingresso e uscita chiaramente definiti.

  • Buon rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.

In precedenza ho fatto trading con AAAFX e attualmente sto usando l'account Exness Pro grazie agli spread stretti, una migliore esecuzione e prelievi rapidi.

👉 Aprire un account con Exness: Exness Pro


Non ci sono recensioni
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 04:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 08:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 07:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.05.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.05.09 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 11:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Extreme RSI H1
30USD al mese
-5%
0
0
USD
949
USD
21
0%
153
41%
99%
0.91
-0.34
USD
18%
1:200
