Ku Yee Ern

FMlive

Ku Yee Ern
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 5%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
900
Profit Trade:
472 (52.44%)
Loss Trade:
428 (47.56%)
Best Trade:
280.75 USD
Worst Trade:
-169.25 USD
Profitto lordo:
13 644.06 USD (1 844 518 pips)
Perdita lorda:
-13 282.89 USD (198 899 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (372.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
38.14%
Massimo carico di deposito:
36.08%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
490 (54.44%)
Short Trade:
410 (45.56%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
28.91 USD
Perdita media:
-31.03 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-95.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-633.44 USD (7)
Crescita mensile:
35.18%
Previsione annuale:
426.84%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 396.46 USD
Massimale:
2 048.37 USD (177.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.80% (1 913.12 USD)
Per equità:
5.24% (64.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 309
EURJPY 163
GBPAUD 122
GBPUSD 114
EURAUD 75
XTIUSD 17
AUDJPY 16
USDJPY 16
EURUSD 14
GER40 13
NAS100 11
RobinhoodMarkets 10
CADJPY 5
GBPJPY 4
DocuSign 3
XBRUSD 2
Amazon 2
USDCAD 1
Walmart 1
Qualcomm 1
Alphabet-A 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
EURJPY 252
GBPAUD 380
GBPUSD -1K
EURAUD -50
XTIUSD -168
AUDJPY 106
USDJPY -196
EURUSD 35
GER40 -85
NAS100 4
RobinhoodMarkets 159
CADJPY -109
GBPJPY -55
DocuSign -9
XBRUSD 93
Amazon 2
USDCAD -28
Walmart 1
Qualcomm 1
Alphabet-A 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
EURJPY 3.7K
GBPAUD 8.8K
GBPUSD -1.2K
EURAUD 1.4K
XTIUSD -1.2K
AUDJPY 1.3K
USDJPY 21
EURUSD 397
GER40 -11K
NAS100 8.5K
RobinhoodMarkets 1.6M
CADJPY -215
GBPJPY -269
DocuSign -74K
XBRUSD 3.7K
Amazon 25K
USDCAD -78
Walmart 11K
Qualcomm 13K
Alphabet-A 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.75 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +372.61 USD
Massima perdita consecutiva: -95.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 59
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.04 × 919
GOMarketsMU-Live
3.57 × 7
FusionMarkets-Live
3.94 × 16856
XM.COM-MT5
4.07 × 246
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.56 × 609
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Darwinex-Live
5.06 × 420
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
VantageInternational-Live 4
5.62 × 13
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.35 × 903
42 più
This is to track trading my personal trading performance.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 663 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 662 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
A large drawdown may occur on the account again
