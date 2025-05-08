- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
900
Profit Trade:
472 (52.44%)
Loss Trade:
428 (47.56%)
Best Trade:
280.75 USD
Worst Trade:
-169.25 USD
Profitto lordo:
13 644.06 USD (1 844 518 pips)
Perdita lorda:
-13 282.89 USD (198 899 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (372.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
38.14%
Massimo carico di deposito:
36.08%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
490 (54.44%)
Short Trade:
410 (45.56%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
28.91 USD
Perdita media:
-31.03 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-95.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-633.44 USD (7)
Crescita mensile:
35.18%
Previsione annuale:
426.84%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 396.46 USD
Massimale:
2 048.37 USD (177.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.80% (1 913.12 USD)
Per equità:
5.24% (64.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|EURJPY
|163
|GBPAUD
|122
|GBPUSD
|114
|EURAUD
|75
|XTIUSD
|17
|AUDJPY
|16
|USDJPY
|16
|EURUSD
|14
|GER40
|13
|NAS100
|11
|RobinhoodMarkets
|10
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|4
|DocuSign
|3
|XBRUSD
|2
|Amazon
|2
|USDCAD
|1
|Walmart
|1
|Qualcomm
|1
|Alphabet-A
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|EURJPY
|252
|GBPAUD
|380
|GBPUSD
|-1K
|EURAUD
|-50
|XTIUSD
|-168
|AUDJPY
|106
|USDJPY
|-196
|EURUSD
|35
|GER40
|-85
|NAS100
|4
|RobinhoodMarkets
|159
|CADJPY
|-109
|GBPJPY
|-55
|DocuSign
|-9
|XBRUSD
|93
|Amazon
|2
|USDCAD
|-28
|Walmart
|1
|Qualcomm
|1
|Alphabet-A
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|EURJPY
|3.7K
|GBPAUD
|8.8K
|GBPUSD
|-1.2K
|EURAUD
|1.4K
|XTIUSD
|-1.2K
|AUDJPY
|1.3K
|USDJPY
|21
|EURUSD
|397
|GER40
|-11K
|NAS100
|8.5K
|RobinhoodMarkets
|1.6M
|CADJPY
|-215
|GBPJPY
|-269
|DocuSign
|-74K
|XBRUSD
|3.7K
|Amazon
|25K
|USDCAD
|-78
|Walmart
|11K
|Qualcomm
|13K
|Alphabet-A
|18K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.75 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +372.61 USD
Massima perdita consecutiva: -95.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is to track trading my personal trading performance.
