- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
157 (78.50%)
Loss Trade:
43 (21.50%)
Best Trade:
57.88 USD
Worst Trade:
-44.26 USD
Profitto lordo:
968.90 USD (34 238 pips)
Perdita lorda:
-542.90 USD (27 347 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (54.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.73 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
64.21%
Massimo carico di deposito:
8.93%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.25
Long Trade:
88 (44.00%)
Short Trade:
112 (56.00%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
6.17 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-81.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.14 USD (3)
Crescita mensile:
5.61%
Previsione annuale:
68.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
81.14 USD (5.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.85% (80.82 USD)
Per equità:
12.62% (127.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|66
|GBPAUD
|58
|NZDJPY
|44
|EURAUD
|32
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|125
|GBPAUD
|189
|NZDJPY
|24
|EURAUD
|87
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|3.3K
|GBPAUD
|-120
|NZDJPY
|496
|EURAUD
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.88 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.07 USD
Massima perdita consecutiva: -81.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|4.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.50 × 2
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
21
0%
200
78%
64%
1.78
2.13
USD
USD
13%
1:500