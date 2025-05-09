SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trade Froge GBPNZD
Koon Chung Wong

Trade Froge GBPNZD

Koon Chung Wong
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
157 (78.50%)
Loss Trade:
43 (21.50%)
Best Trade:
57.88 USD
Worst Trade:
-44.26 USD
Profitto lordo:
968.90 USD (34 238 pips)
Perdita lorda:
-542.90 USD (27 347 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (54.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.73 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
64.21%
Massimo carico di deposito:
8.93%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.25
Long Trade:
88 (44.00%)
Short Trade:
112 (56.00%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
6.17 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-81.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.14 USD (3)
Crescita mensile:
5.61%
Previsione annuale:
68.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
81.14 USD (5.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.85% (80.82 USD)
Per equità:
12.62% (127.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 66
GBPAUD 58
NZDJPY 44
EURAUD 32
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 125
GBPAUD 189
NZDJPY 24
EURAUD 87
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 3.3K
GBPAUD -120
NZDJPY 496
EURAUD 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.88 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.07 USD
Massima perdita consecutiva: -81.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
4.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.50 × 2
FBS-Real-9
12.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.07.17 14:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.15 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 03:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 03:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 02:57
Share of trading days is too low
2025.05.12 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 00:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 00:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
