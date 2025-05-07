- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 800
Profit Trade:
1 376 (76.44%)
Loss Trade:
424 (23.56%)
Best Trade:
81.51 USD
Worst Trade:
-90.13 USD
Profitto lordo:
3 913.40 USD (31 134 144 pips)
Perdita lorda:
-2 690.56 USD (22 658 856 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (212.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
212.33 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
1 040 (57.78%)
Short Trade:
760 (42.22%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-6.35 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-180.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-242.57 USD (7)
Crescita mensile:
3.56%
Previsione annuale:
43.88%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
401.11 USD
Massimale:
431.08 USD (101.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.34% (431.08 USD)
Per equità:
73.44% (2 578.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1539
|XAUUSDm
|143
|EURUSDm
|114
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURCHFm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|895
|XAUUSDm
|155
|EURUSDm
|164
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|4
|EURCHFm
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|8.3M
|XAUUSDm
|155K
|EURUSDm
|16K
|GBPUSDm
|226
|AUDUSDm
|388
|EURCHFm
|214
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.51 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +212.33 USD
Massima perdita consecutiva: -180.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is trend following strategy having high reward in trending market with lower risk in sideways market. This strategy is based on a highly risky trading EA. No guarantee of future results. Think carefully before copying. https://social-trading.club/strategy/110371199
