Pramendra

BTC GOLD FX

Pramendra
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 800
Profit Trade:
1 376 (76.44%)
Loss Trade:
424 (23.56%)
Best Trade:
81.51 USD
Worst Trade:
-90.13 USD
Profitto lordo:
3 913.40 USD (31 134 144 pips)
Perdita lorda:
-2 690.56 USD (22 658 856 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (212.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
212.33 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
1 040 (57.78%)
Short Trade:
760 (42.22%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.84 USD
Perdita media:
-6.35 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-180.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-242.57 USD (7)
Crescita mensile:
3.56%
Previsione annuale:
43.88%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
401.11 USD
Massimale:
431.08 USD (101.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.34% (431.08 USD)
Per equità:
73.44% (2 578.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 1539
XAUUSDm 143
EURUSDm 114
GBPUSDm 2
AUDUSDm 1
EURCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 895
XAUUSDm 155
EURUSDm 164
GBPUSDm 2
AUDUSDm 4
EURCHFm 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 8.3M
XAUUSDm 155K
EURUSDm 16K
GBPUSDm 226
AUDUSDm 388
EURCHFm 214
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.51 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +212.33 USD
Massima perdita consecutiva: -180.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is trend following strategy having high reward in trending market with lower risk in sideways market. This strategy is based on a highly risky trading EA. No guarantee of future results. Think carefully before copying. https://social-trading.club/strategy/110371199
Non ci sono recensioni
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.10 21:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 04:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
