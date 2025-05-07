- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 780
Profit Trade:
1 016 (57.07%)
Loss Trade:
764 (42.92%)
Best Trade:
2 411.63 USD
Worst Trade:
-472.76 USD
Profitto lordo:
82 386.70 USD (761 361 pips)
Perdita lorda:
-63 464.86 USD (453 639 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (982.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 054.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
83.39%
Massimo carico di deposito:
11.36%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.41
Long Trade:
881 (49.49%)
Short Trade:
899 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
10.63 USD
Profitto medio:
81.09 USD
Perdita media:
-83.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-577.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 362.38 USD (6)
Crescita mensile:
5.05%
Previsione annuale:
61.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 498.40 USD (17.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.33% (2 934.74 USD)
Per equità:
6.30% (415.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1220
|WTIUSD
|543
|BTCEUR
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|12K
|WTIUSD
|5.3K
|BTCEUR
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|72K
|WTIUSD
|22K
|BTCEUR
|214K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 411.63 USD
Worst Trade: -473 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +982.58 USD
Massima perdita consecutiva: -577.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
24%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
22
0%
1 780
57%
83%
1.29
10.63
USD
USD
43%
1:100