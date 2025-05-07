SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX11
Ai Jing Gao

THPX11

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 24%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 780
Profit Trade:
1 016 (57.07%)
Loss Trade:
764 (42.92%)
Best Trade:
2 411.63 USD
Worst Trade:
-472.76 USD
Profitto lordo:
82 386.70 USD (761 361 pips)
Perdita lorda:
-63 464.86 USD (453 639 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (982.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 054.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
83.39%
Massimo carico di deposito:
11.36%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.41
Long Trade:
881 (49.49%)
Short Trade:
899 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
10.63 USD
Profitto medio:
81.09 USD
Perdita media:
-83.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-577.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 362.38 USD (6)
Crescita mensile:
5.05%
Previsione annuale:
61.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 498.40 USD (17.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.33% (2 934.74 USD)
Per equità:
6.30% (415.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 1220
WTIUSD 543
BTCEUR 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 12K
WTIUSD 5.3K
BTCEUR 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 72K
WTIUSD 22K
BTCEUR 214K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 411.63 USD
Worst Trade: -473 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +982.58 USD
Massima perdita consecutiva: -577.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NCESC-Live
5.83 × 280
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 08:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 07:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 04:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 12:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 15:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 14:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX11
50USD al mese
24%
0
0
USD
16K
USD
22
0%
1 780
57%
83%
1.29
10.63
USD
43%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.