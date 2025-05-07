- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 193
Profit Trade:
654 (54.81%)
Loss Trade:
539 (45.18%)
Best Trade:
1 995.00 USD
Worst Trade:
-1 539.79 USD
Profitto lordo:
239 437.39 USD (532 585 pips)
Perdita lorda:
-192 751.59 USD (408 196 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (7 672.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 672.90 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
81.55%
Massimo carico di deposito:
44.75%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
553 (46.35%)
Short Trade:
640 (53.65%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
39.13 USD
Profitto medio:
366.11 USD
Perdita media:
-357.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 981.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 724.41 USD (9)
Crescita mensile:
-15.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.47 USD
Massimale:
14 219.98 USD (23.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.04% (6 755.82 USD)
Per equità:
16.85% (1 147.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|539
|XAUUSD
|495
|ETHJPY
|158
|XAUETH
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUBTC
|51K
|XAUUSD
|-10K
|ETHJPY
|5.1K
|XAUETH
|652
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUBTC
|31K
|XAUUSD
|-27K
|ETHJPY
|120K
|XAUETH
|77
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 995.00 USD
Worst Trade: -1 540 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +7 672.90 USD
Massima perdita consecutiva: -4 981.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|3.28 × 57
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
32%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
22
0%
1 193
54%
82%
1.24
39.13
USD
USD
56%
1:100