Ai Jing Gao

THPX10

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 32%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 193
Profit Trade:
654 (54.81%)
Loss Trade:
539 (45.18%)
Best Trade:
1 995.00 USD
Worst Trade:
-1 539.79 USD
Profitto lordo:
239 437.39 USD (532 585 pips)
Perdita lorda:
-192 751.59 USD (408 196 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (7 672.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 672.90 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
81.55%
Massimo carico di deposito:
44.75%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
553 (46.35%)
Short Trade:
640 (53.65%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
39.13 USD
Profitto medio:
366.11 USD
Perdita media:
-357.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4 981.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 724.41 USD (9)
Crescita mensile:
-15.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.47 USD
Massimale:
14 219.98 USD (23.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.04% (6 755.82 USD)
Per equità:
16.85% (1 147.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUBTC 539
XAUUSD 495
ETHJPY 158
XAUETH 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUBTC 51K
XAUUSD -10K
ETHJPY 5.1K
XAUETH 652
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUBTC 31K
XAUUSD -27K
ETHJPY 120K
XAUETH 77
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 995.00 USD
Worst Trade: -1 540 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +7 672.90 USD
Massima perdita consecutiva: -4 981.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.07.26 12:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 10:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 16:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:800
2025.05.12 12:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.07 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.