Dea Iskandar

EUAstonMartin

Dea Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 38%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
399 (71.25%)
Loss Trade:
161 (28.75%)
Best Trade:
346.22 USD
Worst Trade:
-86.02 USD
Profitto lordo:
1 335.12 USD (52 726 pips)
Perdita lorda:
-999.41 USD (56 639 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (74.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
351.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.88%
Massimo carico di deposito:
15.98%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
304 (54.29%)
Short Trade:
256 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.35 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-322.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.07 USD (11)
Crescita mensile:
-6.75%
Previsione annuale:
-78.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
322.07 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.80% (322.07 USD)
Per equità:
28.42% (317.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 555
archived 3
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 144
archived 187
XAUUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -4.4K
archived 0
XAUUSD 480
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +346.22 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +74.86 USD
Massima perdita consecutiva: -322.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 più
maximum profit, minimize floating, also cutloss is available. 
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.