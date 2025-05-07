- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
399 (71.25%)
Loss Trade:
161 (28.75%)
Best Trade:
346.22 USD
Worst Trade:
-86.02 USD
Profitto lordo:
1 335.12 USD (52 726 pips)
Perdita lorda:
-999.41 USD (56 639 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (74.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
351.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.88%
Massimo carico di deposito:
15.98%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
304 (54.29%)
Short Trade:
256 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.35 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-322.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.07 USD (11)
Crescita mensile:
-6.75%
Previsione annuale:
-78.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
322.07 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.80% (322.07 USD)
Per equità:
28.42% (317.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|555
|archived
|3
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|144
|archived
|187
|XAUUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-4.4K
|archived
|0
|XAUUSD
|480
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +346.22 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +74.86 USD
Massima perdita consecutiva: -322.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
225 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
maximum profit, minimize floating, also cutloss is available.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
38%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
22
99%
560
71%
97%
1.33
0.60
USD
USD
28%
1:500