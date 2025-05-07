- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
57 (60.63%)
Loss Trade:
37 (39.36%)
Best Trade:
177.75 USD
Worst Trade:
-453.12 USD
Profitto lordo:
3 009.88 USD (122 773 pips)
Perdita lorda:
-2 902.26 USD (65 827 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (270.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
45.12%
Massimo carico di deposito:
43.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
57 (60.64%)
Short Trade:
37 (39.36%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
52.80 USD
Perdita media:
-78.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-170.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-811.62 USD (4)
Crescita mensile:
-31.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.91 USD
Massimale:
1 104.31 USD (99.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.65% (1 104.31 USD)
Per equità:
42.99% (587.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|8
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-97
|GBPUSD
|52
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|113
|EURUSD
|17
|USDCHF
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|2.7K
|USDJPY
|4.1K
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|2.2K
|USDCHF
|506
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.75 USD
Worst Trade: -453 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +270.75 USD
Massima perdita consecutiva: -170.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
50
0%
94
60%
45%
1.03
1.14
USD
USD
57%
1:200