Ahmad Zaerofi

JY77

Ahmad Zaerofi
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 24%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
57 (60.63%)
Loss Trade:
37 (39.36%)
Best Trade:
177.75 USD
Worst Trade:
-453.12 USD
Profitto lordo:
3 009.88 USD (122 773 pips)
Perdita lorda:
-2 902.26 USD (65 827 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (270.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
45.12%
Massimo carico di deposito:
43.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
57 (60.64%)
Short Trade:
37 (39.36%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
52.80 USD
Perdita media:
-78.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-170.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-811.62 USD (4)
Crescita mensile:
-31.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.91 USD
Massimale:
1 104.31 USD (99.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.65% (1 104.31 USD)
Per equità:
42.99% (587.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
GBPUSD 15
USDJPY 12
GBPJPY 8
EURUSD 8
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -97
GBPUSD 52
USDJPY 18
GBPJPY 113
EURUSD 17
USDCHF 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 36K
GBPUSD 2.7K
USDJPY 4.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 2.2K
USDCHF 506
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.75 USD
Worst Trade: -453 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +270.75 USD
Massima perdita consecutiva: -170.88 USD

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JY77
30USD al mese
24%
0
0
USD
1.1K
USD
50
0%
94
60%
45%
1.03
1.14
USD
57%
1:200
Copia

