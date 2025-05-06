- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 201
Profit Trade:
3 336 (79.40%)
Loss Trade:
865 (20.59%)
Best Trade:
2.23 EUR
Worst Trade:
-18.54 EUR
Profitto lordo:
596.45 EUR (289 221 pips)
Perdita lorda:
-628.80 EUR (270 115 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (9.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.72 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
6.67%
Massimo carico di deposito:
17.63%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
2 307 (54.92%)
Short Trade:
1 894 (45.08%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.01 EUR
Profitto medio:
0.18 EUR
Perdita media:
-0.73 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-17.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.41 EUR (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
-1.38%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.95 EUR
Massimale:
92.71 EUR (73.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.37% (92.71 EUR)
Per equità:
9.96% (9.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|3811
|GBPUSD
|389
|.US30Cash
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.DE40Cash
|28
|GBPUSD
|-64
|.US30Cash
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.DE40Cash
|20K
|GBPUSD
|-215
|.US30Cash
|-522
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.23 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.62 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
