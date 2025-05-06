SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SkalpDE40
Frank Haas

SkalpDE40

Frank Haas
0 recensioni
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -45%
RoboForex-ECN
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 201
Profit Trade:
3 336 (79.40%)
Loss Trade:
865 (20.59%)
Best Trade:
2.23 EUR
Worst Trade:
-18.54 EUR
Profitto lordo:
596.45 EUR (289 221 pips)
Perdita lorda:
-628.80 EUR (270 115 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (9.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
45.72 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
6.67%
Massimo carico di deposito:
17.63%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
2 307 (54.92%)
Short Trade:
1 894 (45.08%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.01 EUR
Profitto medio:
0.18 EUR
Perdita media:
-0.73 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-17.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.41 EUR (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
-1.38%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.95 EUR
Massimale:
92.71 EUR (73.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.37% (92.71 EUR)
Per equità:
9.96% (9.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 3811
GBPUSD 389
.US30Cash 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 28
GBPUSD -64
.US30Cash -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 20K
GBPUSD -215
.US30Cash -522
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.23 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -17.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 più
DE40 Roboforex up to 1% a day via scalping
Non ci sono recensioni
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 08:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 19:05
A large drawdown may occur on the account again
Copia

