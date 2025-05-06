SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ave MT5
Arda Kaya

Ave MT5

Arda Kaya
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
RoboForex-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
113 (94.95%)
Loss Trade:
6 (5.04%)
Best Trade:
3.55 USD
Worst Trade:
-3.30 USD
Profitto lordo:
157.45 USD (15 639 pips)
Perdita lorda:
-15.87 USD (1 214 pips)
Vincite massime consecutive:
107 (143.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.85 USD (107)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
41.21%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.92
Long Trade:
81 (68.07%)
Short Trade:
38 (31.93%)
Fattore di profitto:
9.92
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.87 USD (6)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
5.94%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.87 USD (3.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.58% (15.87 USD)
Per equità:
17.35% (76.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.55 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +143.85 USD
Massima perdita consecutiva: -15.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CDGGlobal-Server
0.00 × 21
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 20
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
xChief-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
ICTrading-MT5-4
0.00 × 514
easyMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real17
0.00 × 4
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 6
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 1
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 34
Tradestone-Real
0.00 × 10
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 11
GerchikCo-MT5
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 396
ACYSecurities-Live
0.00 × 13
153 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
ZEUS V1 ad alto rischio
Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 10:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 09:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Share of trading days is too low
2025.05.19 08:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
Share of trading days is too low
2025.05.19 07:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ave MT5
30USD al mese
47%
0
0
USD
442
USD
17
73%
119
94%
41%
9.92
1.19
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.