- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
113 (94.95%)
Loss Trade:
6 (5.04%)
Best Trade:
3.55 USD
Worst Trade:
-3.30 USD
Profitto lordo:
157.45 USD (15 639 pips)
Perdita lorda:
-15.87 USD (1 214 pips)
Vincite massime consecutive:
107 (143.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.85 USD (107)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
41.21%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.92
Long Trade:
81 (68.07%)
Short Trade:
38 (31.93%)
Fattore di profitto:
9.92
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.87 USD (6)
Crescita mensile:
0.49%
Previsione annuale:
5.94%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.87 USD (3.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.58% (15.87 USD)
Per equità:
17.35% (76.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.55 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +143.85 USD
Massima perdita consecutiva: -15.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 20
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 514
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 4
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 6
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 34
|
Tradestone-Real
|0.00 × 10
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 11
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 396
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 13
ZEUS V1 ad alto rischio
