- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
21 (25.60%)
Loss Trade:
61 (74.39%)
Best Trade:
566.85 USD
Worst Trade:
-279.90 USD
Profitto lordo:
5 538.48 USD (49 103 pips)
Perdita lorda:
-6 783.52 USD (67 407 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 012.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 012.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
70.88%
Massimo carico di deposito:
43.22%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
52 (63.41%)
Short Trade:
30 (36.59%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-15.18 USD
Profitto medio:
263.74 USD
Perdita media:
-111.21 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 588.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 588.56 USD (26)
Crescita mensile:
-0.34%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 921.74 USD
Massimale:
3 156.90 USD (64.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.13% (3 156.90 USD)
Per equità:
5.77% (236.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-954
|GBPJPY
|-196
|CHFJPY
|-95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-13K
|GBPJPY
|-3K
|CHFJPY
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +566.85 USD
Worst Trade: -280 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +1 012.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 588.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 20
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 53
|
ICMarketsSC-Live06
|0.24 × 38
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.43 × 14
|
Tickmill-Live09
|0.49 × 41
57 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
well played
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
7
98%
82
25%
71%
0.81
-15.18
USD
USD
46%
1:200