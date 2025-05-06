SegnaliSezioni
Hendra Hendra

Octa traders

Hendra Hendra
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
OctaFX-Real10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
21 (25.60%)
Loss Trade:
61 (74.39%)
Best Trade:
566.85 USD
Worst Trade:
-279.90 USD
Profitto lordo:
5 538.48 USD (49 103 pips)
Perdita lorda:
-6 783.52 USD (67 407 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 012.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 012.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
70.88%
Massimo carico di deposito:
43.22%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
52 (63.41%)
Short Trade:
30 (36.59%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-15.18 USD
Profitto medio:
263.74 USD
Perdita media:
-111.21 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 588.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 588.56 USD (26)
Crescita mensile:
-0.34%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 921.74 USD
Massimale:
3 156.90 USD (64.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.13% (3 156.90 USD)
Per equità:
5.77% (236.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 77
GBPJPY 3
CHFJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -954
GBPJPY -196
CHFJPY -95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -13K
GBPJPY -3K
CHFJPY -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +566.85 USD
Worst Trade: -280 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +1 012.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 588.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 10
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 20
Exness-Real17
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 4
Alpari-Standard1
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 53
ICMarketsSC-Live06
0.24 × 38
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
OctaFX-Real9
0.33 × 3
Pepperstone-Demo02
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.43 × 14
Tickmill-Live09
0.49 × 41
57 più
well played
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.18 22:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Share of trading days is too low
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 02:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 02:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 02:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 02:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.08 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 22:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.