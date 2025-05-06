- Crescita
Trade:
144
Profit Trade:
99 (68.75%)
Loss Trade:
45 (31.25%)
Best Trade:
4.65 EUR
Worst Trade:
-24.47 EUR
Profitto lordo:
142.88 EUR (16 831 pips)
Perdita lorda:
-183.15 EUR (22 282 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (18.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.81 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
23.60%
Massimo carico di deposito:
36.47%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
89 (61.81%)
Short Trade:
55 (38.19%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.28 EUR
Profitto medio:
1.44 EUR
Perdita media:
-4.07 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-24.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.52 EUR (8)
Crescita mensile:
30.46%
Previsione annuale:
369.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.70 EUR
Massimale:
67.20 EUR (55.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.77% (67.20 EUR)
Per equità:
31.77% (20.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|EURUSD
|30
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|EURUSD
|4
|USDJPY
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|EURUSD
|535
|USDJPY
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.65 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.52 EUR
