Joao Miguel Seabra Castelhano

Gold Trend JC

Joao Miguel Seabra Castelhano
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -37%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
99 (68.75%)
Loss Trade:
45 (31.25%)
Best Trade:
4.65 EUR
Worst Trade:
-24.47 EUR
Profitto lordo:
142.88 EUR (16 831 pips)
Perdita lorda:
-183.15 EUR (22 282 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (18.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.81 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
23.60%
Massimo carico di deposito:
36.47%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
89 (61.81%)
Short Trade:
55 (38.19%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.28 EUR
Profitto medio:
1.44 EUR
Perdita media:
-4.07 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-24.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.52 EUR (8)
Crescita mensile:
30.46%
Previsione annuale:
369.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.70 EUR
Massimale:
67.20 EUR (55.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.77% (67.20 EUR)
Per equità:
31.77% (20.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 111
EURUSD 30
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -26
EURUSD 4
USDJPY -24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.5K
EURUSD 535
USDJPY -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.65 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
6.72 × 886
Reliable Gold Trend EA | Consistent Growth | Low Drawdown

Join a proven signal driven by a powerful Expert Advisor tailored for gold (XAUUSD) trend trading. Built with precision risk management, this EA delivers steady profits with minimal drawdown. Ideal for traders who want a hands-free, data-driven strategy that performs in real-time markets.

✅ Optimized for XAUUSD
📈 Consistent long-term growth
🔒 Low drawdown, strong risk control
🤖 100% automated trading
📊 Verified real account performance

Subscribe now.


Non ci sono recensioni
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 23:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 01:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.06 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
