Segnali / MetaTrader 4 / ASQ Apex AI
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi

ASQ Apex AI

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 45%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 466
Profit Trade:
872 (59.48%)
Loss Trade:
594 (40.52%)
Best Trade:
311.68 USD
Worst Trade:
-196.32 USD
Profitto lordo:
4 473.43 USD (2 509 425 pips)
Perdita lorda:
-3 425.11 USD (2 197 200 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (43.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
744.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
31.35%
Massimo carico di deposito:
109.19%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
932 (63.57%)
Short Trade:
534 (36.43%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.13 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-525.81 USD (6)
Crescita mensile:
6.09%
Previsione annuale:
75.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.09 USD
Massimale:
923.73 USD (48.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.60% (923.73 USD)
Per equità:
68.06% (479.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1330
US30m 136
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1K
US30m 36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 309K
US30m 3.6K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +311.68 USD
Worst Trade: -196 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.24 USD
Massima perdita consecutiva: -2.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

AI-driven trading, dynamic risk control, auto-close on reversals—delivering consistent, high-potential returns


Non ci sono recensioni
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 19:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 04:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 06:19
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
A large drawdown may occur on the account again
