Trade:
1 466
Profit Trade:
872 (59.48%)
Loss Trade:
594 (40.52%)
Best Trade:
311.68 USD
Worst Trade:
-196.32 USD
Profitto lordo:
4 473.43 USD (2 509 425 pips)
Perdita lorda:
-3 425.11 USD (2 197 200 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (43.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
744.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
31.35%
Massimo carico di deposito:
109.19%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
932 (63.57%)
Short Trade:
534 (36.43%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.13 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-525.81 USD (6)
Crescita mensile:
6.09%
Previsione annuale:
75.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.09 USD
Massimale:
923.73 USD (48.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.60% (923.73 USD)
Per equità:
68.06% (479.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1330
|US30m
|136
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1K
|US30m
|36
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|309K
|US30m
|3.6K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +311.68 USD
Worst Trade: -196 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.24 USD
Massima perdita consecutiva: -2.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
AI-driven trading, dynamic risk control, auto-close on reversals—delivering consistent, high-potential returns
Non ci sono recensioni
