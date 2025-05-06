SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SENTINEL
Ayub Kiprop

SENTINEL

Ayub Kiprop
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 043
Profit Trade:
592 (56.75%)
Loss Trade:
451 (43.24%)
Best Trade:
140.31 USD
Worst Trade:
-241.69 USD
Profitto lordo:
4 849.91 USD (13 154 817 pips)
Perdita lorda:
-4 344.19 USD (491 964 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (315.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.25 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
74.53%
Massimo carico di deposito:
5.94%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
672 (64.43%)
Short Trade:
371 (35.57%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
8.19 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-81.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.34 USD (4)
Crescita mensile:
-0.79%
Previsione annuale:
-9.56%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
362.27 USD
Massimale:
673.72 USD (31.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.60% (673.72 USD)
Per equità:
23.44% (621.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 895
EURUSD 19
US100Cash 14
USDJPY 13
GBPUSD 10
GBPJPY 8
BTCUSD 4
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
OILCash 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.4K
EURUSD 11
US100Cash 20
USDJPY -21
GBPUSD -5
GBPJPY 0
BTCUSD 4
AUDJPY -1
USDCAD 7
EURJPY -4
OILCash -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 138K
EURUSD 1.2K
US100Cash 21K
USDJPY -2.8K
GBPUSD -465
GBPJPY -321
BTCUSD 54K
AUDJPY -140
USDCAD 1K
EURJPY -522
OILCash -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.31 USD
Worst Trade: -242 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +315.25 USD
Massima perdita consecutiva: -81.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 23
XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
TitanFX-MT5-01
0.09 × 32
XMAU-MT5
0.33 × 6
PlexyTrade-Server01
0.42 × 108
XMGlobal-MT5 4
1.16 × 1280
Non ci sono recensioni
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 03:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SENTINEL
30USD al mese
17%
0
0
USD
3K
USD
23
19%
1 043
56%
75%
1.11
0.48
USD
25%
1:500
