- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 043
Profit Trade:
592 (56.75%)
Loss Trade:
451 (43.24%)
Best Trade:
140.31 USD
Worst Trade:
-241.69 USD
Profitto lordo:
4 849.91 USD (13 154 817 pips)
Perdita lorda:
-4 344.19 USD (491 964 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (315.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.25 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
74.53%
Massimo carico di deposito:
5.94%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
672 (64.43%)
Short Trade:
371 (35.57%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
8.19 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-81.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.34 USD (4)
Crescita mensile:
-0.79%
Previsione annuale:
-9.56%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
362.27 USD
Massimale:
673.72 USD (31.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.60% (673.72 USD)
Per equità:
23.44% (621.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|895
|EURUSD
|19
|US100Cash
|14
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|10
|GBPJPY
|8
|BTCUSD
|4
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|OILCash
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.4K
|EURUSD
|11
|US100Cash
|20
|USDJPY
|-21
|GBPUSD
|-5
|GBPJPY
|0
|BTCUSD
|4
|AUDJPY
|-1
|USDCAD
|7
|EURJPY
|-4
|OILCash
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|138K
|EURUSD
|1.2K
|US100Cash
|21K
|USDJPY
|-2.8K
|GBPUSD
|-465
|GBPJPY
|-321
|BTCUSD
|54K
|AUDJPY
|-140
|USDCAD
|1K
|EURJPY
|-522
|OILCash
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140.31 USD
Worst Trade: -242 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +315.25 USD
Massima perdita consecutiva: -81.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 23
|
XMGlobal-MT5 6
|0.03 × 66
|
TitanFX-MT5-01
|0.09 × 32
|
XMAU-MT5
|0.33 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|0.42 × 108
|
XMGlobal-MT5 4
|1.16 × 1280
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
23
19%
1 043
56%
75%
1.11
0.48
USD
USD
25%
1:500