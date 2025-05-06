- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
21 (39.62%)
Loss Trade:
32 (60.38%)
Best Trade:
42.73 USD
Worst Trade:
-29.73 USD
Profitto lordo:
374.85 USD (41 838 pips)
Perdita lorda:
-401.72 USD (371 840 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (74.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
38.23%
Massimo carico di deposito:
26.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
29 (54.72%)
Short Trade:
24 (45.28%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
17.85 USD
Perdita media:
-12.55 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-140.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.46 USD (12)
Crescita mensile:
32.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
202.58 USD
Massimale:
203.04 USD (28.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.04% (203.04 USD)
Per equità:
38.96% (96.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|-57
|GBPUSD
|-36
|AUDJPY
|-9
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|BTCUSD
|-335K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDJPY
|-660
|USDJPY
|-310
|USDCAD
|245
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.73 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +74.29 USD
Massima perdita consecutiva: -140.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 17
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|0.11 × 9
|
RoboForex-ECN-2
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.23 × 160
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.24 × 254
|
OctaFX-Real7
|0.29 × 7
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 5
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
Hello, I am a trader with market structure based analysis, using stoploss, because not all analysis will work 100%, enjoy subscribing
Non ci sono recensioni
