I Kadek Adi Kamajaya

TNT77

I Kadek Adi Kamajaya
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
21 (39.62%)
Loss Trade:
32 (60.38%)
Best Trade:
42.73 USD
Worst Trade:
-29.73 USD
Profitto lordo:
374.85 USD (41 838 pips)
Perdita lorda:
-401.72 USD (371 840 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (74.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
38.23%
Massimo carico di deposito:
26.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
29 (54.72%)
Short Trade:
24 (45.28%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
17.85 USD
Perdita media:
-12.55 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-140.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.46 USD (12)
Crescita mensile:
32.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
202.58 USD
Massimale:
203.04 USD (28.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.04% (203.04 USD)
Per equità:
38.96% (96.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
BTCUSD 9
GBPUSD 6
AUDJPY 2
USDJPY 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 76
BTCUSD -57
GBPUSD -36
AUDJPY -9
USDJPY -4
USDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.5K
BTCUSD -335K
GBPUSD -1.8K
AUDJPY -660
USDJPY -310
USDCAD 245
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.73 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +74.29 USD
Massima perdita consecutiva: -140.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.00 × 42
BlackBullMarkets-Live
0.11 × 9
RoboForex-ECN-2
0.14 × 14
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.23 × 160
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.24 × 254
OctaFX-Real7
0.29 × 7
Axi-US03-Live
0.37 × 210
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 5
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
Tickmill-Live09
1.63 × 383
26 più
Hello, I am a trader with market structure based analysis, using stoploss, because not all analysis will work 100%, enjoy subscribing
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 00:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 08:38
Share of trading days is too low
2025.08.10 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 02:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 02:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.15 10:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.12 07:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 06:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.