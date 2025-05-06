- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
939
Profit Trade:
727 (77.42%)
Loss Trade:
212 (22.58%)
Best Trade:
1 174.95 USD
Worst Trade:
-343.50 USD
Profitto lordo:
9 134.84 USD (275 887 pips)
Perdita lorda:
-5 859.43 USD (329 354 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (117.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 736.04 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.94%
Massimo carico di deposito:
21.83%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
939 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
3.49 USD
Profitto medio:
12.57 USD
Perdita media:
-27.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 480.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 480.75 USD (7)
Crescita mensile:
2.67%
Previsione annuale:
34.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
876.21 USD
Massimale:
1 480.75 USD (8.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.98% (1 480.75 USD)
Per equità:
30.90% (5 095.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|939
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-53K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 174.95 USD
Worst Trade: -344 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +117.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 480.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
