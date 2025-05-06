SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sumber Rezeki Gold
Rizki Maulana

Sumber Rezeki Gold

Rizki Maulana
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 22%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
939
Profit Trade:
727 (77.42%)
Loss Trade:
212 (22.58%)
Best Trade:
1 174.95 USD
Worst Trade:
-343.50 USD
Profitto lordo:
9 134.84 USD (275 887 pips)
Perdita lorda:
-5 859.43 USD (329 354 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (117.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 736.04 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.94%
Massimo carico di deposito:
21.83%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
939 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
3.49 USD
Profitto medio:
12.57 USD
Perdita media:
-27.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 480.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 480.75 USD (7)
Crescita mensile:
2.67%
Previsione annuale:
34.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
876.21 USD
Massimale:
1 480.75 USD (8.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.98% (1 480.75 USD)
Per equità:
30.90% (5 095.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 939
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -53K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 174.95 USD
Worst Trade: -344 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +117.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 480.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.06.23 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 01:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.