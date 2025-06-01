Il segnale Gold Plus funziona con una configurazione avanzata della struttura di mercato e filtri di tendenza. L'importo richiesto per iniziare a fare trading corrisponde al livello di capitale approssimativo del segnale di trading; tuttavia, se desideri investire meno, consulta l'altro mio segnale nella galleria.





Avvertenza:

Il trading di CFD e il trading sul forex sono prodotti con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.