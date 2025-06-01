- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
140 (68.62%)
Loss Trade:
64 (31.37%)
Best Trade:
312.54 USD
Worst Trade:
-183.00 USD
Profitto lordo:
3 119.52 USD (62 384 pips)
Perdita lorda:
-1 351.00 USD (54 883 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (307.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
590.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
25.93%
Massimo carico di deposito:
67.17%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
108 (52.94%)
Short Trade:
96 (47.06%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
8.67 USD
Profitto medio:
22.28 USD
Perdita media:
-21.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-305.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-329.28 USD (5)
Crescita mensile:
40.44%
Previsione annuale:
490.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
329.28 USD (17.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.56% (305.62 USD)
Per equità:
44.72% (764.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|archived
|576
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +312.54 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +307.22 USD
Massima perdita consecutiva: -305.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
84 più
Il segnale Gold Plus funziona con una configurazione avanzata della struttura di mercato e filtri di tendenza. L'importo richiesto per iniziare a fare trading corrisponde al livello di capitale approssimativo del segnale di trading; tuttavia, se desideri investire meno, consulta l'altro mio segnale nella galleria.
Avvertenza:
Il trading di CFD e il trading sul forex sono prodotti con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
217%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
17
99%
204
68%
26%
2.30
8.67
USD
USD
45%
1:500