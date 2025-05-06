SegnaliSezioni
Sang86 XAU

Al Inhu Aghnia Sang
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 69%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
97 (41.63%)
Loss Trade:
136 (58.37%)
Best Trade:
209.68 USD
Worst Trade:
-153.73 USD
Profitto lordo:
6 526.09 USD (295 032 pips)
Perdita lorda:
-5 730.12 USD (219 789 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (938.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
938.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
71.48%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
127 (54.51%)
Short Trade:
106 (45.49%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
67.28 USD
Perdita media:
-42.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-147.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 069.75 USD (9)
Crescita mensile:
18.26%
Previsione annuale:
221.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.06 USD
Massimale:
1 223.93 USD (38.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.14% (1 223.93 USD)
Per equità:
10.50% (44.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 195
NZDUSD_MRG 9
EURUSD_MRG 6
GBPJPY_MRG 6
GBPUSD_MRG 5
USDCAD_MRG 4
EURJPY_MRG 3
USDJPY_MRG 2
USDCHF_MRG 1
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 866
NZDUSD_MRG -39
EURUSD_MRG 49
GBPJPY_MRG -56
GBPUSD_MRG -42
USDCAD_MRG -42
EURJPY_MRG 66
USDJPY_MRG -7
USDCHF_MRG 2
CADJPY_MRG 20
CHFJPY_MRG -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 78K
NZDUSD_MRG -441
EURUSD_MRG 944
GBPJPY_MRG -3.7K
GBPUSD_MRG -921
USDCAD_MRG -1.3K
EURJPY_MRG 3K
USDJPY_MRG 1
USDCHF_MRG 54
CADJPY_MRG 1K
CHFJPY_MRG -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +209.68 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +938.36 USD
Massima perdita consecutiva: -147.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.07.12 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 07:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Share of trading days is too low
2025.05.08 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 05:07
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 15.27% of days out of the 203 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sang86 XAU
30USD al mese
69%
0
0
USD
2.5K
USD
50
0%
233
41%
71%
1.13
3.42
USD
30%
1:500
Copia

