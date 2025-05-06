SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MTFX
Mauricio Alberto Mahecha Quintero

MTFX

Mauricio Alberto Mahecha Quintero
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
Axi-US03-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
107 (71.33%)
Loss Trade:
43 (28.67%)
Best Trade:
32.82 USD
Worst Trade:
-304.08 USD
Profitto lordo:
910.54 USD (63 118 pips)
Perdita lorda:
-1 242.84 USD (53 651 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (269.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.84 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
28.32%
Massimo carico di deposito:
88.60%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
95 (63.33%)
Short Trade:
55 (36.67%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-2.22 USD
Profitto medio:
8.51 USD
Perdita media:
-28.90 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-304.08 USD (1)
Crescita mensile:
-13.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
487.43 USD
Massimale:
566.76 USD (68.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.42% (566.76 USD)
Per equità:
35.04% (290.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR.pro 61
XAUUSD.pro 52
XAGUSD.pro 33
WTI.fs 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR.pro -397
XAUUSD.pro 128
XAGUSD.pro -46
WTI.fs -17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR.pro -9.6K
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro 375
WTI.fs -35
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.82 USD
Worst Trade: -304 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +269.84 USD
Massima perdita consecutiva: -25.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 01:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 20:11
Share of trading days is too low
2025.05.06 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 00:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 00:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.06 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 00:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MTFX
30USD al mese
-44%
0
0
USD
517
USD
21
0%
150
71%
28%
0.73
-2.22
USD
68%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.