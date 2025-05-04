- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
146 (68.86%)
Loss Trade:
66 (31.13%)
Best Trade:
39.02 USD
Worst Trade:
-19.87 USD
Profitto lordo:
526.25 USD (1 543 700 pips)
Perdita lorda:
-229.72 USD (500 622 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (26.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
36.47%
Massimo carico di deposito:
112.26%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
8.28
Long Trade:
106 (50.00%)
Short Trade:
106 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-32.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.23 USD (2)
Crescita mensile:
38.67%
Previsione annuale:
469.23%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.76 USD
Massimale:
35.83 USD (13.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.77% (32.90 USD)
Per equità:
74.75% (150.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY.s
|147
|BTCUSD.s
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY.s
|135
|BTCUSD.s
|161
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY.s
|3.3K
|BTCUSD.s
|1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.02 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.75 USD
Massima perdita consecutiva: -32.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Manual trading on GBPJPY and BTCUSD. Telegram: cmk96
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
69USD al mese
278%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
21
1%
212
68%
36%
2.29
1.40
USD
USD
75%
1:500