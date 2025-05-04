SegnaliSezioni
Chan Mun Keng

Stable GJ BTC

Chan Mun Keng
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
crescita dal 2025 278%
JustMarkets-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
146 (68.86%)
Loss Trade:
66 (31.13%)
Best Trade:
39.02 USD
Worst Trade:
-19.87 USD
Profitto lordo:
526.25 USD (1 543 700 pips)
Perdita lorda:
-229.72 USD (500 622 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (26.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
36.47%
Massimo carico di deposito:
112.26%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
8.28
Long Trade:
106 (50.00%)
Short Trade:
106 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-32.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.23 USD (2)
Crescita mensile:
38.67%
Previsione annuale:
469.23%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.76 USD
Massimale:
35.83 USD (13.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.77% (32.90 USD)
Per equità:
74.75% (150.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY.s 147
BTCUSD.s 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY.s 135
BTCUSD.s 161
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY.s 3.3K
BTCUSD.s 1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.02 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.75 USD
Massima perdita consecutiva: -32.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual trading on GBPJPY and BTCUSD. Telegram: cmk96
Non ci sono recensioni
