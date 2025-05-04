- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
121 (35.69%)
Loss Trade:
218 (64.31%)
Best Trade:
274.38 USD
Worst Trade:
-96.92 USD
Profitto lordo:
4 890.37 USD (2 525 614 pips)
Perdita lorda:
-4 488.26 USD (2 325 051 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (305.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
551.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.52%
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
171 (50.44%)
Short Trade:
168 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
40.42 USD
Perdita media:
-20.59 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-242.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-290.42 USD (10)
Crescita mensile:
20.98%
Previsione annuale:
254.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.65 USD
Massimale:
707.65 USD (17.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.69% (707.65 USD)
Per equità:
4.74% (163.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|339
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|402
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|201K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274.38 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +305.31 USD
Massima perdita consecutiva: -242.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Gold trend trading, patient trader, win to loss ratio~3, win rate~60%, low dd
