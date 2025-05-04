SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Act Spontaneously B
Shuo Yang

Act Spontaneously B

Shuo Yang
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
121 (35.69%)
Loss Trade:
218 (64.31%)
Best Trade:
274.38 USD
Worst Trade:
-96.92 USD
Profitto lordo:
4 890.37 USD (2 525 614 pips)
Perdita lorda:
-4 488.26 USD (2 325 051 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (305.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
551.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.52%
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
171 (50.44%)
Short Trade:
168 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
40.42 USD
Perdita media:
-20.59 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-242.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-290.42 USD (10)
Crescita mensile:
20.98%
Previsione annuale:
254.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.65 USD
Massimale:
707.65 USD (17.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.69% (707.65 USD)
Per equità:
4.74% (163.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 339
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 402
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 201K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +274.38 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +305.31 USD
Massima perdita consecutiva: -242.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
49 più
Gold trend trading, patient trader, win to loss ratio~3, win rate~60%, low dd
Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 23:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 11:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.