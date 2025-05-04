- Crescita
Trade:
339
Profit Trade:
124 (36.57%)
Loss Trade:
215 (63.42%)
Best Trade:
268.94 USD
Worst Trade:
-94.56 USD
Profitto lordo:
4 832.96 USD (253 153 pips)
Perdita lorda:
-4 524.01 USD (232 788 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (299.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
546.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
92.13%
Massimo carico di deposito:
0.91%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
171 (50.44%)
Short Trade:
168 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
38.98 USD
Perdita media:
-21.04 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-244.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-291.04 USD (10)
Crescita mensile:
20.12%
Previsione annuale:
241.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.82 USD
Massimale:
707.82 USD (17.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.70% (707.82 USD)
Per equità:
4.93% (170.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|339
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|309
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +268.94 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +299.68 USD
Massima perdita consecutiva: -244.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
21
0%
339
36%
92%
1.06
0.91
USD
USD
18%
1:500