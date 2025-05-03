📌 Descrizione del Segnale:

Benvenuto a SouthEast FX | Inizio Preciso 2K – questo segnale si basa sul collaudato South East EA, progettato per sfruttare le inefficienze del mercato sulla base dei movimenti dei prezzi, della volatilità e dei filtri temporali. L’EA funziona in modo completamente automatico, senza indicatori, ed è sviluppato per un trading preciso e sistematico su più simboli contemporaneamente.

📊 Panoramica della Strategia:

Il South East EA si basa su un algoritmo unico che identifica le fasi di mercato in cui le deviazioni e le inversioni di prezzo sono statisticamente favorevoli. Utilizza ordini pendenti per reagire con precisione ai movimenti e combina meccanismi di rientro con aggiustamenti dinamici di TP/SL – senza il classico approccio martingala. Il software considera anche la volatilità del mercato, i periodi di tempo e il comportamento simbiotico dei simboli per generare ingressi intelligenti.

⚙️ Configurazione del Segnale:

Questo conto è stato configurato in modo conservativo con un capitale iniziale di 2.000 USD. Per gestire il rischio complessivo, l’EA è impostato per operare su un massimo di 5 simboli contemporaneamente. Questo garantisce un buon equilibrio tra opportunità e sicurezza.

💡 Obiettivo:

Questo segnale è rivolto a investitori a lungo termine che credono nel trading algoritmico basato su una logica chiara. L’obiettivo è una crescita continua e stabile del capitale con una gestione professionale del rischio e dell’esposizione.

📎 Nota:

Il conto è monitorato attivamente. In caso di performance positiva, sono previsti aumenti di capitale e scalabilità.



