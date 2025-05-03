- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|USDCHF
|173
|USDCAD
|137
|GBPUSD
|136
|EURAUD
|102
|GBPCAD
|71
|GBPAUD
|68
|EURNZD
|63
|AUDCHF
|50
|XAGUSD
|46
|AUDCAD
|39
|NZDUSD
|24
|NZDCHF
|19
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|8
|USDJPY
|6
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|479
|USDCHF
|302
|USDCAD
|158
|GBPUSD
|223
|EURAUD
|107
|GBPCAD
|83
|GBPAUD
|76
|EURNZD
|78
|AUDCHF
|58
|XAGUSD
|669
|AUDCAD
|42
|NZDUSD
|71
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|13
|CADCHF
|6
|USDJPY
|10
|EURCAD
|3
|GBPJPY
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|USDCHF
|13K
|USDCAD
|16K
|GBPUSD
|9.2K
|EURAUD
|12K
|GBPCAD
|6.7K
|GBPAUD
|5.7K
|EURNZD
|-23K
|AUDCHF
|-1.4K
|XAGUSD
|266
|AUDCAD
|5.7K
|NZDUSD
|5.3K
|NZDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|1.7K
|CADCHF
|313
|USDJPY
|697
|EURCAD
|276
|GBPJPY
|398
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.36 × 447
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.46 × 702
|
ThreeTrader-Live
|0.55 × 249
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 242
|
VantageInternational-Live 14
|0.63 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live19
|0.88 × 107
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
TitanFX-06
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.08 × 155
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 18
|
Darwinex-Live
|1.50 × 4
📌 Descrizione del Segnale:
Benvenuto a SouthEast FX | Inizio Preciso 2K – questo segnale si basa sul collaudato South East EA, progettato per sfruttare le inefficienze del mercato sulla base dei movimenti dei prezzi, della volatilità e dei filtri temporali. L’EA funziona in modo completamente automatico, senza indicatori, ed è sviluppato per un trading preciso e sistematico su più simboli contemporaneamente.
📊 Panoramica della Strategia:
Il South East EA si basa su un algoritmo unico che identifica le fasi di mercato in cui le deviazioni e le inversioni di prezzo sono statisticamente favorevoli. Utilizza ordini pendenti per reagire con precisione ai movimenti e combina meccanismi di rientro con aggiustamenti dinamici di TP/SL – senza il classico approccio martingala. Il software considera anche la volatilità del mercato, i periodi di tempo e il comportamento simbiotico dei simboli per generare ingressi intelligenti.
⚙️ Configurazione del Segnale:
Questo conto è stato configurato in modo conservativo con un capitale iniziale di 2.000 USD. Per gestire il rischio complessivo, l’EA è impostato per operare su un massimo di 5 simboli contemporaneamente. Questo garantisce un buon equilibrio tra opportunità e sicurezza.
💡 Obiettivo:
Questo segnale è rivolto a investitori a lungo termine che credono nel trading algoritmico basato su una logica chiara. L’obiettivo è una crescita continua e stabile del capitale con una gestione professionale del rischio e dell’esposizione.
📎 Nota:
Il conto è monitorato attivamente. In caso di performance positiva, sono previsti aumenti di capitale e scalabilità.