Pitt Petruschke

SouthEast FX 2K Precision Start

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 108%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 145
Profit Trade:
824 (71.96%)
Loss Trade:
321 (28.03%)
Best Trade:
133.34 USD
Worst Trade:
-98.38 USD
Profitto lordo:
4 106.60 USD (215 885 pips)
Perdita lorda:
-1 705.90 USD (139 637 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (45.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
99.07%
Massimo carico di deposito:
9.93%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.38
Long Trade:
475 (41.48%)
Short Trade:
670 (58.52%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-5.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.47 USD (2)
Crescita mensile:
0.76%
Previsione annuale:
10.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.72 USD
Massimale:
98.47 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (98.47 USD)
Per equità:
53.56% (2 892.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 186
USDCHF 173
USDCAD 137
GBPUSD 136
EURAUD 102
GBPCAD 71
GBPAUD 68
EURNZD 63
AUDCHF 50
XAGUSD 46
AUDCAD 39
NZDUSD 24
NZDCHF 19
AUDJPY 9
CADCHF 8
USDJPY 6
EURCAD 5
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 479
USDCHF 302
USDCAD 158
GBPUSD 223
EURAUD 107
GBPCAD 83
GBPAUD 76
EURNZD 78
AUDCHF 58
XAGUSD 669
AUDCAD 42
NZDUSD 71
NZDCHF 22
AUDJPY 13
CADCHF 6
USDJPY 10
EURCAD 3
GBPJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
USDCHF 13K
USDCAD 16K
GBPUSD 9.2K
EURAUD 12K
GBPCAD 6.7K
GBPAUD 5.7K
EURNZD -23K
AUDCHF -1.4K
XAGUSD 266
AUDCAD 5.7K
NZDUSD 5.3K
NZDCHF 1.1K
AUDJPY 1.7K
CADCHF 313
USDJPY 697
EURCAD 276
GBPJPY 398
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.34 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.36 × 447
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.46 × 702
ThreeTrader-Live
0.55 × 249
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 242
VantageInternational-Live 14
0.63 × 19
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live19
0.88 × 107
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
TitanFX-06
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.08 × 155
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 18
Darwinex-Live
1.50 × 4
57 più
📌 Descrizione del Segnale:
Benvenuto a SouthEast FX | Inizio Preciso 2K – questo segnale si basa sul collaudato South East EA, progettato per sfruttare le inefficienze del mercato sulla base dei movimenti dei prezzi, della volatilità e dei filtri temporali. L’EA funziona in modo completamente automatico, senza indicatori, ed è sviluppato per un trading preciso e sistematico su più simboli contemporaneamente.

📊 Panoramica della Strategia:
Il South East EA si basa su un algoritmo unico che identifica le fasi di mercato in cui le deviazioni e le inversioni di prezzo sono statisticamente favorevoli. Utilizza ordini pendenti per reagire con precisione ai movimenti e combina meccanismi di rientro con aggiustamenti dinamici di TP/SL – senza il classico approccio martingala. Il software considera anche la volatilità del mercato, i periodi di tempo e il comportamento simbiotico dei simboli per generare ingressi intelligenti.

⚙️ Configurazione del Segnale:
Questo conto è stato configurato in modo conservativo con un capitale iniziale di 2.000 USD. Per gestire il rischio complessivo, l’EA è impostato per operare su un massimo di 5 simboli contemporaneamente. Questo garantisce un buon equilibrio tra opportunità e sicurezza.

💡 Obiettivo:
Questo segnale è rivolto a investitori a lungo termine che credono nel trading algoritmico basato su una logica chiara. L’obiettivo è una crescita continua e stabile del capitale con una gestione professionale del rischio e dell’esposizione.

📎 Nota:
Il conto è monitorato attivamente. In caso di performance positiva, sono previsti aumenti di capitale e scalabilità.


