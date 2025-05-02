- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 397
Profit Trade:
2 414 (71.06%)
Loss Trade:
983 (28.94%)
Best Trade:
99.36 USD
Worst Trade:
-515.20 USD
Profitto lordo:
14 130.91 USD (966 908 pips)
Perdita lorda:
-14 652.86 USD (730 360 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (35.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.26 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
66.90%
Massimo carico di deposito:
30.36%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
884
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
2 331 (68.62%)
Short Trade:
1 066 (31.38%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-14.91 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-2 205.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 205.70 USD (35)
Crescita mensile:
-46.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
874.40 USD
Massimale:
3 830.14 USD (64.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.00% (3 830.14 USD)
Per equità:
30.15% (1 595.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD...
|2661
|USDJPY...
|382
|EURUSD...
|166
|GBPJPY...
|87
|EURJPY...
|65
|NZDJPY...
|16
|GBPUSD...
|5
|USDCAD...
|4
|NZDUSD...
|2
|AUDUSD...
|2
|AUDCAD...
|2
|EURCAD...
|2
|GBPAUD...
|2
|EURAUD...
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD...
|1.7K
|USDJPY...
|-573
|EURUSD...
|-1.1K
|GBPJPY...
|-714
|EURJPY...
|257
|NZDJPY...
|23
|GBPUSD...
|-14
|USDCAD...
|-2
|NZDUSD...
|21
|AUDUSD...
|36
|AUDCAD...
|-3
|EURCAD...
|-23
|GBPAUD...
|-9
|EURAUD...
|-169
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD...
|287K
|USDJPY...
|-37K
|EURUSD...
|-14K
|GBPJPY...
|-24K
|EURJPY...
|27K
|NZDJPY...
|2.5K
|GBPUSD...
|-473
|USDCAD...
|64
|NZDUSD...
|205
|AUDUSD...
|358
|AUDCAD...
|-46
|EURCAD...
|-317
|GBPAUD...
|-129
|EURAUD...
|-4.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.36 USD
Worst Trade: -515 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +35.80 USD
Massima perdita consecutiva: -2 205.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXGlobalFinancial-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Expect monthly about 20% profit with minimum starting balance of 3k.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
1%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
27
100%
3 397
71%
67%
0.96
-0.15
USD
USD
54%
1:500