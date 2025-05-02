SegnaliSezioni
NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA

Remo EA

NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 397
Profit Trade:
2 414 (71.06%)
Loss Trade:
983 (28.94%)
Best Trade:
99.36 USD
Worst Trade:
-515.20 USD
Profitto lordo:
14 130.91 USD (966 908 pips)
Perdita lorda:
-14 652.86 USD (730 360 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (35.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.26 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
66.90%
Massimo carico di deposito:
30.36%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
884
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
2 331 (68.62%)
Short Trade:
1 066 (31.38%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-14.91 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-2 205.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 205.70 USD (35)
Crescita mensile:
-46.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
874.40 USD
Massimale:
3 830.14 USD (64.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.00% (3 830.14 USD)
Per equità:
30.15% (1 595.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD... 2661
USDJPY... 382
EURUSD... 166
GBPJPY... 87
EURJPY... 65
NZDJPY... 16
GBPUSD... 5
USDCAD... 4
NZDUSD... 2
AUDUSD... 2
AUDCAD... 2
EURCAD... 2
GBPAUD... 2
EURAUD... 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD... 1.7K
USDJPY... -573
EURUSD... -1.1K
GBPJPY... -714
EURJPY... 257
NZDJPY... 23
GBPUSD... -14
USDCAD... -2
NZDUSD... 21
AUDUSD... 36
AUDCAD... -3
EURCAD... -23
GBPAUD... -9
EURAUD... -169
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD... 287K
USDJPY... -37K
EURUSD... -14K
GBPJPY... -24K
EURJPY... 27K
NZDJPY... 2.5K
GBPUSD... -473
USDCAD... 64
NZDUSD... 205
AUDUSD... 358
AUDCAD... -46
EURCAD... -317
GBPAUD... -129
EURAUD... -4.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.36 USD
Worst Trade: -515 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +35.80 USD
Massima perdita consecutiva: -2 205.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXGlobalFinancial-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Expect monthly about 20% profit with minimum starting balance of 3k.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.67% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 01:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 18:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
