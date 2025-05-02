SegnaliSezioni
Hossein Sadeghi

ROBBOT 2

Hossein Sadeghi
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
FortunaMarkets-Server
1:3
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 595
Profit Trade:
3 250 (49.27%)
Loss Trade:
3 345 (50.72%)
Best Trade:
106.47 USD
Worst Trade:
-77.69 USD
Profitto lordo:
27 093.55 USD (378 930 pips)
Perdita lorda:
-24 590.82 USD (324 660 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (50.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.79 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
67.15%
Massimo carico di deposito:
69.49%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
142
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
10.71
Long Trade:
3 432 (52.04%)
Short Trade:
3 163 (47.96%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
-7.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-26.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.96 USD (6)
Crescita mensile:
3.14%
Previsione annuale:
38.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.76 USD
Massimale:
233.75 USD (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.47% (233.33 USD)
Per equità:
0.94% (47.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.Inv 3499
USDJPY.Inv1 3096
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.Inv 1.6K
USDJPY.Inv1 915
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.Inv 29K
USDJPY.Inv1 25K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.47 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +50.95 USD
Massima perdita consecutiva: -26.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
