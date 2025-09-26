- Crescita
Trade:
653
Profit Trade:
653 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
759.98 USD (759 462 pips)
Perdita lorda:
-71.83 USD
Vincite massime consecutive:
653 (759.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
759.98 USD (653)
Indice di Sharpe:
3.23
Attività di trading:
49.59%
Massimo carico di deposito:
8.83%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1042.65
Long Trade:
653 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.58
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.66%
Previsione annuale:
105.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.66 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.22 USD)
Per equità:
60.66% (678.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|653
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|688
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|759K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +6.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 653
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +759.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Finnix Buy Gold
Expect Growth : +6 to +7% per month.
Only Trade in XAUUSD.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
Swap Free account is recommended.
This is a great signal for me.
It executes very active, relatively fast and accurate trades with very small drawdown, especially recently. Keep it up!
Thank you!