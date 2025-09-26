SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Finnix Buy Gold
Jear Tiasysombath

Finnix Buy Gold

Jear Tiasysombath
1 recensione
Affidabilità
22 settimane
1 / 1.1K USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 69%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
653
Profit Trade:
653 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
759.98 USD (759 462 pips)
Perdita lorda:
-71.83 USD
Vincite massime consecutive:
653 (759.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
759.98 USD (653)
Indice di Sharpe:
3.23
Attività di trading:
49.59%
Massimo carico di deposito:
8.83%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1042.65
Long Trade:
653 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.58
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.66%
Previsione annuale:
105.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.66 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.22 USD)
Per equità:
60.66% (678.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 653
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 688
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 759K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 653
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +759.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Finnix Buy Gold


Expect Growth : +6 to +7% per month.


Only Trade in XAUUSD.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.


Swap Free account is recommended.

Valutazione media:
Peter Kovac
52
Peter Kovac 2025.09.26 18:45 
 

This is a great signal for me.

It executes very active, relatively fast and accurate trades with very small drawdown, especially recently. Keep it up!

Thank you!

