Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada MT5

Affiliate Bonus s.r.o.
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 9%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
284 (91.31%)
Loss Trade:
27 (8.68%)
Best Trade:
834.76 CZK
Worst Trade:
-3 390.87 CZK
Profitto lordo:
19 640.17 CZK (12 449 pips)
Perdita lorda:
-10 401.24 CZK (6 586 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (2 532.97 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
2 532.97 CZK (46)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
94.41%
Massimo carico di deposito:
38.45%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
147 (47.27%)
Short Trade:
164 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
29.71 CZK
Profitto medio:
69.16 CZK
Perdita media:
-385.23 CZK
Massime perdite consecutive:
2 (-1 680.20 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-3 390.87 CZK (1)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
16.72%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.89 CZK
Massimale:
3 500.08 CZK (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (3 500.08 CZK)
Per equità:
28.32% (30 906.44 CZK)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_stp 309
XAUUSD_stp 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_stp 453
XAUUSD_stp 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_stp 5.8K
XAUUSD_stp 57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +834.76 CZK
Worst Trade: -3 391 CZK
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 532.97 CZK
Massima perdita consecutiva: -1 680.20 CZK

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.26 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 17:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algostrada MT5
100USD al mese
9%
0
0
USD
109K
CZK
23
98%
311
91%
94%
1.88
29.71
CZK
28%
1:100
