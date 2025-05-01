- Crescita
Trade:
311
Profit Trade:
284 (91.31%)
Loss Trade:
27 (8.68%)
Best Trade:
834.76 CZK
Worst Trade:
-3 390.87 CZK
Profitto lordo:
19 640.17 CZK (12 449 pips)
Perdita lorda:
-10 401.24 CZK (6 586 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (2 532.97 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
2 532.97 CZK (46)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
94.41%
Massimo carico di deposito:
38.45%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
147 (47.27%)
Short Trade:
164 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
29.71 CZK
Profitto medio:
69.16 CZK
Perdita media:
-385.23 CZK
Massime perdite consecutive:
2 (-1 680.20 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-3 390.87 CZK (1)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
16.72%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.89 CZK
Massimale:
3 500.08 CZK (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (3 500.08 CZK)
Per equità:
28.32% (30 906.44 CZK)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|309
|XAUUSD_stp
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_stp
|453
|XAUUSD_stp
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_stp
|5.8K
|XAUUSD_stp
|57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +834.76 CZK
Worst Trade: -3 391 CZK
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 532.97 CZK
Massima perdita consecutiva: -1 680.20 CZK
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
