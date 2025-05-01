SegnaliSezioni
Vladimir Svintsov

D1

Vladimir Svintsov
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 59%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
201 (78.82%)
Loss Trade:
54 (21.18%)
Best Trade:
178.89 USD
Worst Trade:
-138.50 USD
Profitto lordo:
3 442.27 USD (206 353 pips)
Perdita lorda:
-1 118.61 USD (33 498 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (833.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
833.08 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.39%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
71 (27.84%)
Short Trade:
184 (72.16%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
9.11 USD
Profitto medio:
17.13 USD
Perdita media:
-20.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-204.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-204.21 USD (6)
Crescita mensile:
15.11%
Previsione annuale:
183.36%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
274.99 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (274.99 USD)
Per equità:
71.77% (3 039.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
EURUSD 31
XAGUSD 22
USDJPY 21
GBPUSD 18
CHFJPY 18
EURGBP 11
EURNZD 10
EURCAD 8
AUDUSD 7
GBPCHF 7
CADCHF 6
NZDUSD 6
CADJPY 6
USDCAD 6
USDCHF 6
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPJPY 5
EURAUD 4
AUDNZD 4
GBPCAD 4
EURCHF 2
AUDCHF 2
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 141
XAGUSD 399
USDJPY 82
GBPUSD 64
CHFJPY 59
EURGBP 47
EURNZD 10
EURCAD 42
AUDUSD 13
GBPCHF 59
CADCHF 27
NZDUSD 32
CADJPY 25
USDCAD 24
USDCHF 49
GBPAUD 25
NZDJPY -10
GBPJPY -7
EURAUD 72
AUDNZD 10
GBPCAD 41
EURCHF 21
AUDCHF 26
AUDCAD 6
NZDCHF 7
AUDJPY 1
EURJPY 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 70K
EURUSD 9K
XAGUSD 2.2K
USDJPY 16K
GBPUSD 6.7K
CHFJPY 7.2K
EURGBP 2.3K
EURNZD 402
EURCAD 6.9K
AUDUSD 1.6K
GBPCHF 2.7K
CADCHF 1.8K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 4.4K
USDCAD 3K
USDCHF 1.9K
GBPAUD 4.7K
NZDJPY 105
GBPJPY 5.3K
EURAUD 11K
AUDNZD 2.2K
GBPCAD 6.7K
EURCHF 1.4K
AUDCHF 1.9K
AUDCAD 974
NZDCHF 444
AUDJPY 595
EURJPY 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +178.89 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +833.08 USD
Massima perdita consecutiva: -204.21 USD

