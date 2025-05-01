SegnaliSezioni
Robby Mahanad

Rahendrata

Robby Mahanad
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -66%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
7 (10.00%)
Loss Trade:
63 (90.00%)
Best Trade:
25.08 USD
Worst Trade:
-9.33 USD
Profitto lordo:
72.19 USD (9 038 pips)
Perdita lorda:
-138.14 USD (17 319 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (20.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
58.13%
Massimo carico di deposito:
16.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
36 (51.43%)
Short Trade:
34 (48.57%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-0.94 USD
Profitto medio:
10.31 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-83.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.55 USD (40)
Crescita mensile:
-22.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.03 USD
Massimale:
101.65 USD (91.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.72% (101.65 USD)
Per equità:
11.41% (4.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 20
USDJPY 19
USDCAD 10
USDCHF 9
EURGBP 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD -17
USDJPY -22
USDCAD 5
USDCHF 0
EURGBP -10
GBPUSD -8
EURUSD -8
NZDUSD -5
AUDUSD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD -2.8K
USDJPY -3.2K
USDCAD 709
USDCHF 7
EURGBP -749
GBPUSD -753
EURUSD -752
NZDUSD -507
AUDUSD -250
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.08 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +20.02 USD
Massima perdita consecutiva: -83.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 40
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 10
TitanFX-05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 7
ForexChief-Classic
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 15
EightcapLtd-Real2
0.00 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.03 × 31
ICMarketsSC-Live26
0.04 × 46
KohleCapitalMarkets-Live
0.07 × 14
OctaFX-Real8
0.08 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.14 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.15 × 104
UltimaMarkets-Live 2
0.17 × 6
62 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 17:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.14 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
