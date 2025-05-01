- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
7 (10.00%)
Loss Trade:
63 (90.00%)
Best Trade:
25.08 USD
Worst Trade:
-9.33 USD
Profitto lordo:
72.19 USD (9 038 pips)
Perdita lorda:
-138.14 USD (17 319 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (20.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
58.13%
Massimo carico di deposito:
16.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
36 (51.43%)
Short Trade:
34 (48.57%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-0.94 USD
Profitto medio:
10.31 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-83.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.55 USD (40)
Crescita mensile:
-22.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.03 USD
Massimale:
101.65 USD (91.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.72% (101.65 USD)
Per equità:
11.41% (4.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|20
|USDJPY
|19
|USDCAD
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|-17
|USDJPY
|-22
|USDCAD
|5
|USDCHF
|0
|EURGBP
|-10
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|-8
|NZDUSD
|-5
|AUDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|-2.8K
|USDJPY
|-3.2K
|USDCAD
|709
|USDCHF
|7
|EURGBP
|-749
|GBPUSD
|-753
|EURUSD
|-752
|NZDUSD
|-507
|AUDUSD
|-250
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.08 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +20.02 USD
Massima perdita consecutiva: -83.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 40
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 3
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 10
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 15
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.03 × 31
|
ICMarketsSC-Live26
|0.04 × 46
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.07 × 14
|
OctaFX-Real8
|0.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.08 × 26
|
Pepperstone-Demo02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.14 × 111
|
ICMarketsSC-Live25
|0.15 × 104
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.17 × 6
