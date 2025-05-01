SegnaliSezioni
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 103%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 551
Profit Trade:
2 688 (75.69%)
Loss Trade:
863 (24.30%)
Best Trade:
280.32 USD
Worst Trade:
-57.24 USD
Profitto lordo:
6 657.70 USD (441 827 pips)
Perdita lorda:
-3 665.85 USD (392 932 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (21.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
460.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.94%
Massimo carico di deposito:
27.10%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
7.88
Long Trade:
1 776 (50.01%)
Short Trade:
1 775 (49.99%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-379.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-379.67 USD (10)
Crescita mensile:
15.81%
Previsione annuale:
192.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
379.67 USD (8.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.09% (379.67 USD)
Per equità:
49.18% (786.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1089
EURJPY 979
GBPJPY 869
GBPUSD 614
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 791
EURJPY 786
GBPJPY 738
GBPUSD 678
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -7.3K
EURJPY 24K
GBPJPY 33K
GBPUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.32 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +21.37 USD
Massima perdita consecutiva: -379.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
HFMarketsSV-Live Server 11
5.98 × 47
3 più
Non ci sono recensioni
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 10:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 05:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 02:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AFSID FX Hunter Pro
55USD al mese
103%
0
0
USD
2.1K
USD
29
100%
3 551
75%
98%
1.81
0.84
USD
49%
1:500
Copia

