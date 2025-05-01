- Crescita
Trade:
3 551
Profit Trade:
2 688 (75.69%)
Loss Trade:
863 (24.30%)
Best Trade:
280.32 USD
Worst Trade:
-57.24 USD
Profitto lordo:
6 657.70 USD (441 827 pips)
Perdita lorda:
-3 665.85 USD (392 932 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (21.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
460.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.94%
Massimo carico di deposito:
27.10%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
7.88
Long Trade:
1 776 (50.01%)
Short Trade:
1 775 (49.99%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-379.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-379.67 USD (10)
Crescita mensile:
15.81%
Previsione annuale:
192.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
379.67 USD (8.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.09% (379.67 USD)
Per equità:
49.18% (786.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1089
|EURJPY
|979
|GBPJPY
|869
|GBPUSD
|614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|791
|EURJPY
|786
|GBPJPY
|738
|GBPUSD
|678
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-7.3K
|EURJPY
|24K
|GBPJPY
|33K
|GBPUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.32 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +21.37 USD
Massima perdita consecutiva: -379.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.98 × 47
