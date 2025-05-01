- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
535 (82.68%)
Loss Trade:
112 (17.31%)
Best Trade:
277.53 USD
Worst Trade:
-55.60 USD
Profitto lordo:
2 597.71 USD (145 541 pips)
Perdita lorda:
-1 047.34 USD (65 641 pips)
Vincite massime consecutive:
202 (959.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
959.90 USD (202)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
91.40%
Massimo carico di deposito:
21.27%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.20
Long Trade:
421 (65.07%)
Short Trade:
226 (34.93%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
2.40 USD
Profitto medio:
4.86 USD
Perdita media:
-9.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-369.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-369.16 USD (9)
Crescita mensile:
2.71%
Previsione annuale:
34.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
369.16 USD (15.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.89% (369.16 USD)
Per equità:
45.82% (1 064.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|647
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +277.53 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 202
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +959.90 USD
Massima perdita consecutiva: -369.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
