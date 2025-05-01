SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AFSID FX GBPUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPUSD

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 155%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
535 (82.68%)
Loss Trade:
112 (17.31%)
Best Trade:
277.53 USD
Worst Trade:
-55.60 USD
Profitto lordo:
2 597.71 USD (145 541 pips)
Perdita lorda:
-1 047.34 USD (65 641 pips)
Vincite massime consecutive:
202 (959.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
959.90 USD (202)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
91.40%
Massimo carico di deposito:
21.27%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.20
Long Trade:
421 (65.07%)
Short Trade:
226 (34.93%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
2.40 USD
Profitto medio:
4.86 USD
Perdita media:
-9.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-369.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-369.16 USD (9)
Crescita mensile:
2.71%
Previsione annuale:
34.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
369.16 USD (15.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.89% (369.16 USD)
Per equità:
45.82% (1 064.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 647
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +277.53 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 202
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +959.90 USD
Massima perdita consecutiva: -369.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 01:18
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.13 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.08 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 11:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.01 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AFSID FX GBPUSD
33USD al mese
155%
0
0
USD
2.6K
USD
24
100%
647
82%
91%
2.48
2.40
USD
46%
1:500
Copia

