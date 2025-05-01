- Crescita
Trade:
791
Profit Trade:
669 (84.57%)
Loss Trade:
122 (15.42%)
Best Trade:
148.26 USD
Worst Trade:
-37.44 USD
Profitto lordo:
2 106.52 USD (144 419 pips)
Perdita lorda:
-702.50 USD (50 920 pips)
Vincite massime consecutive:
205 (949.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
949.30 USD (205)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
86.51%
Massimo carico di deposito:
11.55%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.26
Long Trade:
492 (62.20%)
Short Trade:
299 (37.80%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-5.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-190.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.44 USD (7)
Crescita mensile:
2.69%
Previsione annuale:
32.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.44 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (190.62 USD)
Per equità:
32.30% (698.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|791
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.26 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 205
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +949.30 USD
Massima perdita consecutiva: -190.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
