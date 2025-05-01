- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
388
Profit Trade:
80 (20.61%)
Loss Trade:
308 (79.38%)
Best Trade:
300.30 USD
Worst Trade:
-148.00 USD
Profitto lordo:
24 004.65 USD (139 204 pips)
Perdita lorda:
-30 966.08 USD (190 495 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 200.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 200.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
33.88%
Massimo carico di deposito:
18.97%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
221 (56.96%)
Short Trade:
167 (43.04%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-17.94 USD
Profitto medio:
300.06 USD
Perdita media:
-100.54 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-2 569.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 569.43 USD (25)
Crescita mensile:
2.76%
Previsione annuale:
33.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 142.71 USD
Massimale:
7 142.71 USD (71.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.43% (7 142.71 USD)
Per equità:
4.82% (220.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|388
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +300.30 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +1 200.26 USD
Massima perdita consecutiva: -2 569.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Trade using $100 risk and $300 reward.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
20
100%
388
20%
34%
0.77
-17.94
USD
USD
71%
1:500