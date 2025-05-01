SegnaliSezioni
Made Suma Wardana

RR Trade

Made Suma Wardana
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
388
Profit Trade:
80 (20.61%)
Loss Trade:
308 (79.38%)
Best Trade:
300.30 USD
Worst Trade:
-148.00 USD
Profitto lordo:
24 004.65 USD (139 204 pips)
Perdita lorda:
-30 966.08 USD (190 495 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 200.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 200.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
33.88%
Massimo carico di deposito:
18.97%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
221 (56.96%)
Short Trade:
167 (43.04%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-17.94 USD
Profitto medio:
300.06 USD
Perdita media:
-100.54 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-2 569.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 569.43 USD (25)
Crescita mensile:
2.76%
Previsione annuale:
33.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 142.71 USD
Massimale:
7 142.71 USD (71.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.43% (7 142.71 USD)
Per equità:
4.82% (220.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 388
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300.30 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +1 200.26 USD
Massima perdita consecutiva: -2 569.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Trade using $100 risk and $300 reward.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 14:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 10:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.01 00:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.01 00:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 00:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RR Trade
30USD al mese
-70%
0
0
USD
3K
USD
20
100%
388
20%
34%
0.77
-17.94
USD
71%
1:500
Copia

