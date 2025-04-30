- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
388
Profit Trade:
199 (51.28%)
Loss Trade:
189 (48.71%)
Best Trade:
380.25 USD
Worst Trade:
-63.78 USD
Profitto lordo:
2 291.57 USD (43 973 pips)
Perdita lorda:
-1 010.77 USD (61 816 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (26.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
761.19 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
28.47%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
8.37
Long Trade:
190 (48.97%)
Short Trade:
198 (51.03%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
11.52 USD
Perdita media:
-5.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-53.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.76 USD (5)
Crescita mensile:
11.72%
Previsione annuale:
142.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
153.03 USD (4.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.93% (153.03 USD)
Per equità:
20.79% (530.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|385
|archived
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|520
|archived
|761
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-18K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +380.25 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +26.38 USD
Massima perdita consecutiva: -53.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
134 più
