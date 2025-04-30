SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Trinity Gold Xauusd
Rizalal Amin

EA Trinity Gold Xauusd

Rizalal Amin
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
FBS-Real-6
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
11 (40.74%)
Loss Trade:
16 (59.26%)
Best Trade:
164.14 USD
Worst Trade:
-28.16 USD
Profitto lordo:
386.20 USD (21 515 pips)
Perdita lorda:
-292.90 USD (26 969 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (229.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
31.71%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
19 (70.37%)
Short Trade:
8 (29.63%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.46 USD
Profitto medio:
35.11 USD
Perdita media:
-18.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-96.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.14 USD (5)
Crescita mensile:
-22.95%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
169.65 USD (38.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.72% (169.65 USD)
Per equità:
18.74% (60.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
archived 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -55
archived 148
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.5K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.14 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +229.47 USD
Massima perdita consecutiva: -96.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
Share of trading days is too low
2025.08.04 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.15 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.29 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 14:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 14:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 14:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 15:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.05.08 07:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.08 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 09:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Trinity Gold Xauusd
30USD al mese
47%
0
0
USD
293
USD
22
88%
27
40%
32%
1.31
3.46
USD
39%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.