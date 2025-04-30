- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
11 (40.74%)
Loss Trade:
16 (59.26%)
Best Trade:
164.14 USD
Worst Trade:
-28.16 USD
Profitto lordo:
386.20 USD (21 515 pips)
Perdita lorda:
-292.90 USD (26 969 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (229.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
31.71%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
19 (70.37%)
Short Trade:
8 (29.63%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.46 USD
Profitto medio:
35.11 USD
Perdita media:
-18.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-96.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.14 USD (5)
Crescita mensile:
-22.95%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
169.65 USD (38.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.72% (169.65 USD)
Per equità:
18.74% (60.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|archived
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-55
|archived
|148
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +164.14 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +229.47 USD
Massima perdita consecutiva: -96.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
22
88%
27
40%
32%
1.31
3.46
USD
USD
39%
1:50