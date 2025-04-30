- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 674
Profit Trade:
3 177 (67.97%)
Loss Trade:
1 497 (32.03%)
Best Trade:
4 182.73 USD
Worst Trade:
-175.60 USD
Profitto lordo:
20 801.19 USD (610 642 pips)
Perdita lorda:
-7 795.97 USD (552 680 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (29.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 513.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.24%
Massimo carico di deposito:
29.39%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
992
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
4 674 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
6.55 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-2 572.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 572.62 USD (21)
Crescita mensile:
16.32%
Previsione annuale:
200.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 572.62 USD (14.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.58% (2 572.62 USD)
Per equità:
71.17% (13 123.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4669
|archived
|4
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.4K
|archived
|7.6K
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|archived
|0
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 182.73 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +29.69 USD
Massima perdita consecutiva: -2 572.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
102%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
26
99%
4 674
67%
99%
2.66
2.78
USD
USD
71%
1:500