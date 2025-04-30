SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SlametR Trade
Fachrul Rozi

SlametR Trade

Fachrul Rozi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 102%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 674
Profit Trade:
3 177 (67.97%)
Loss Trade:
1 497 (32.03%)
Best Trade:
4 182.73 USD
Worst Trade:
-175.60 USD
Profitto lordo:
20 801.19 USD (610 642 pips)
Perdita lorda:
-7 795.97 USD (552 680 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (29.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 513.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.24%
Massimo carico di deposito:
29.39%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
992
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
4 674 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
6.55 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-2 572.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 572.62 USD (21)
Crescita mensile:
16.32%
Previsione annuale:
200.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 572.62 USD (14.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.58% (2 572.62 USD)
Per equità:
71.17% (13 123.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4669
archived 4
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.4K
archived 7.6K
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 58K
archived 0
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 182.73 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +29.69 USD
Massima perdita consecutiva: -2 572.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 più
Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SlametR Trade
30USD al mese
102%
0
0
USD
21K
USD
26
99%
4 674
67%
99%
2.66
2.78
USD
71%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.