Ensiyeh Lori

GOLDsmall

Ensiyeh Lori
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 76%
FortunaMarkets-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
145 (81.00%)
Loss Trade:
34 (18.99%)
Best Trade:
123.37 USD
Worst Trade:
-281.19 USD
Profitto lordo:
1 363.39 USD (122 706 pips)
Perdita lorda:
-983.76 USD (87 118 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (150.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
212.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
30.94%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
133 (74.30%)
Short Trade:
46 (25.70%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
9.40 USD
Perdita media:
-28.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-70.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.19 USD (1)
Crescita mensile:
11.09%
Previsione annuale:
134.54%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.60 USD
Massimale:
356.18 USD (34.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.80% (356.34 USD)
Per equità:
41.52% (375.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.mishov 73
GBPUSD.Gold 42
XAUUSD.Gold 36
EURUSD.Gold 19
XAUUSD.Silver 7
AUDUSD.Gold 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.mishov 207
GBPUSD.Gold -114
XAUUSD.Gold 269
EURUSD.Gold 17
XAUUSD.Silver -10
AUDUSD.Gold 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.mishov 21K
GBPUSD.Gold -11K
XAUUSD.Gold 23K
EURUSD.Gold 1.5K
XAUUSD.Silver 217
AUDUSD.Gold 539
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.37 USD
Worst Trade: -281 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +150.34 USD
Massima perdita consecutiva: -70.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.09 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
