SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alex 3
Wing Kwong Lai

Alex 3

Wing Kwong Lai
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 076%
VantageInternational-Live 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 122
Profit Trade:
833 (74.24%)
Loss Trade:
289 (25.76%)
Best Trade:
7 716.66 HKD
Worst Trade:
-688.25 HKD
Profitto lordo:
88 119.54 HKD (152 034 pips)
Perdita lorda:
-14 835.50 HKD (111 551 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (5 254.38 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
11 833.14 HKD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
149.13%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
39.89
Long Trade:
914 (81.46%)
Short Trade:
208 (18.54%)
Fattore di profitto:
5.94
Profitto previsto:
65.32 HKD
Profitto medio:
105.79 HKD
Perdita media:
-51.33 HKD
Massime perdite consecutive:
9 (-598.80 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 837.35 HKD (7)
Crescita mensile:
69.77%
Previsione annuale:
847.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
1 837.35 HKD (6.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.86% (1 837.35 HKD)
Per equità:
77.75% (12 389.81 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 626
AUDCAD 224
AUDUSD 194
NZDCAD 78
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4.5K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 14K
AUDUSD 12K
NZDCAD -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 716.66 HKD
Worst Trade: -688 HKD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 254.38 HKD
Massima perdita consecutiva: -598.80 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
FusionMarkets-Live
1.03 × 210
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
TMGM.TradeMax-Live8
1.15 × 39
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 15:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 08:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.01 01:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alex 3
30USD al mese
1 076%
0
0
USD
24K
HKD
22
99%
1 122
74%
100%
5.93
65.32
HKD
78%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.