- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 122
Profit Trade:
833 (74.24%)
Loss Trade:
289 (25.76%)
Best Trade:
7 716.66 HKD
Worst Trade:
-688.25 HKD
Profitto lordo:
88 119.54 HKD (152 034 pips)
Perdita lorda:
-14 835.50 HKD (111 551 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (5 254.38 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
11 833.14 HKD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
149.13%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
39.89
Long Trade:
914 (81.46%)
Short Trade:
208 (18.54%)
Fattore di profitto:
5.94
Profitto previsto:
65.32 HKD
Profitto medio:
105.79 HKD
Perdita media:
-51.33 HKD
Massime perdite consecutive:
9 (-598.80 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 837.35 HKD (7)
Crescita mensile:
69.77%
Previsione annuale:
847.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
1 837.35 HKD (6.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.86% (1 837.35 HKD)
Per equità:
77.75% (12 389.81 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|626
|AUDCAD
|224
|AUDUSD
|194
|NZDCAD
|78
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.5K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.8K
|NZDCAD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|14K
|AUDUSD
|12K
|NZDCAD
|-4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 716.66 HKD
Worst Trade: -688 HKD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 254.38 HKD
Massima perdita consecutiva: -598.80 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 210
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.15 × 39
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 076%
0
0
USD
USD
24K
HKD
HKD
22
99%
1 122
74%
100%
5.93
65.32
HKD
HKD
78%
1:500